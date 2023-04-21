TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Friday, April 21, 2023 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 157 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 253 AM CDT FRI APR 21 2023 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 157 REMAINS IN EFFECT UNTIL 700 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ARANSAS ATASCOSA BEE BRAZORIA CALHOUN COLORADO DEWITT GOLIAD JACKSON KARNES LAVACA LIVE OAK MATAGORDA REFUGIO SAN PATRICIO VICTORIA WHARTON WILSON _____ Copyright 2023 AccuWeather