TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Saturday, April 15, 2023 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 140 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 415 PM CDT SAT APR 15 2023 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 140 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ANGELINA BOWIE CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 140 IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES IN SOUTH CENTRAL ARKANSAS UNION IN SOUTHWEST ARKANSAS COLUMBIA HEMPSTEAD HOWARD LAFAYETTE LITTLE RIVER MILLER NEVADA SEVIER IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 7 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA IN NORTHWEST LOUISIANA BOSSIER CADDO CLAIBORNE DE SOTO SABINE WEBSTER IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 12 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA BOWIE CASS CHEROKEE HARRISON MARION NACOGDOCHES PANOLA RUSK SABINE SAN AUGUSTINE SHELBY THIS INCLUDES THE CITIES OF ASHDOWN, ATLANTA, BERNICE, BOSSIER CITY, BRADLEY, CARTHAGE, CENTER, DE QUEEN, DIERKS, EL DORADO, FARMERVILLE, HAYNESVILLE, HEMPHILL, HENDERSON, HOMER, HOPE, HUGHES SPRINGS, JACKSONVILLE, JEFFERSON, LEWISVILLE, LINDEN, LOGANSPORT, LUFKIN, MAGNOLIA, MANSFIELD, MANY, MARSHALL, MINDEN, MINERAL SPRINGS, NACOGDOCHES, NASHVILLE, PINELAND, PLEASANT HILL, PRESCOTT, QUEEN CITY, RUSK, SAN AUGUSTINE, SHREVEPORT, SPRINGHILL, STAMPS, STONEWALL, TEXARKANA, TEXARKANA, AND ZWOLLE. _____ Copyright 2023 AccuWeather