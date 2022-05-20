WFO SAN ANGELO Warnings, Watches and Advisories for Friday, May 20, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WARNING Severe Weather Statement National Weather Service San Angelo TX 737 PM CDT Fri May 20 2022 ...THE SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR EASTERN THROCKMORTON COUNTY IS CANCELLED... The storm which prompted the warning has weakened below severe limits, and no longer poses an immediate threat to life or property. Therefore, the warning has been cancelled. TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE ARCHER CLAY COOKE DENTON GRAYSON JACK MONTAGUE PALO PINTO SHACKELFORD STEPHENS THROCKMORTON WISE YOUNG THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 253 IN EFFECT UNTIL 2 AM CDT SATURDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES IN CENTRAL OKLAHOMA CLEVELAND MCCLAIN POTTAWATOMIE IN EAST CENTRAL OKLAHOMA PONTOTOC SEMINOLE IN SOUTHEAST OKLAHOMA ATOKA BRYAN COAL HUGHES JOHNSTON MARSHALL IN SOUTHERN OKLAHOMA CARTER GARVIN JEFFERSON LOVE MURRAY STEPHENS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES IN NORTHERN TEXAS ARCHER CLAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ADA, ARCHER CITY, ARDMORE, ATOKA, BLANCHARD, COALGATE, DAVIS, DUNCAN, DURANT, HENRIETTA, HOLDENVILLE, HOLLIDAY, KINGSTON, LAKESIDE CITY, LINDSAY, MADILL, MARIETTA, MOORE, NEWCASTLE, NORMAN, PAULS VALLEY, PURCELL, RINGLING, RYAN, SCOTLAND, SEMINOLE, SHAWNEE, SULPHUR, THACKERVILLE, TISHOMINGO, WAURIKA, WETUMKA, WEWOKA, AND WYNNEWOOD. _____ Copyright 2022 AccuWeather