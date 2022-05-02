TX WFO NORMAN Warnings, Watches, and Advisories

WFO NORMAN Warnings, Watches and Advisories for Monday, May 2, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 173...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE NORMAN OK 1032 PM CDT MON MAY 2 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 173 FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS CANCELS 1 COUNTY IN NORTHERN TEXAS WICHITA THIS INCLUDES THE CITIES OF SHEPPARD AFB AND WICHITA FALLS. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 173 REMAINS VALID UNTIL 2 AM CDT TUESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES IN SOUTHEAST OKLAHOMA ATOKA BRYAN COAL JOHNSTON MARSHALL IN SOUTHERN OKLAHOMA LOVE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES ARCHER CLAY THIS INCLUDES THE CITIES OF ARCHER CITY, ATOKA, COALGATE, DURANT, HENRIETTA, HOLLIDAY, KINGSTON, LAKESIDE CITY, MADILL, MARIETTA, SCOTLAND, THACKERVILLE, AND TISHOMINGO. _____ Copyright 2022 AccuWeather