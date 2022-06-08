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Weather

TX WFO LUBBOCK Warnings, Watches, and Advisories

WFO LUBBOCK Warnings, Watches and Advisories for Wednesday, June 8, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 331

NATIONAL WEATHER SERVICE LUBBOCK TX

1040 AM CDT WED JUN 8 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 331 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN TEXAS THIS CANCELS 11 COUNTIES

IN NORTHWEST TEXAS

COTTLE CROSBY DICKENS

FLOYD HALE KING

MOTLEY

IN THE PANHANDLE OF TEXAS

BRISCOE CHILDRESS HALL

SWISHER

THIS INCLUDES THE CITIES OF CEE VEE, CHILDRESS, CROSBYTON,

DICKENS, DUMONT, FLOYDADA, GUTHRIE, HALE CENTER, HAPPY, KIRKLAND,

LOCKNEY, MATADOR, MEMPHIS, PADUCAH, PLAINVIEW, QUITAQUE, RALLS,

ROARING SPRINGS, SILVERTON, SPUR, TULIA, AND TURKEY.

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