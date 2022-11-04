WFO DALLAS \/ FT. WORTH Warnings, Watches and Advisories for Friday, November 4, 2022 _____ TORNADO WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 560 NATIONAL WEATHER SERVICE FORT WORTH TX 748 PM CDT FRI NOV 4 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW TORNADO WATCH 560 TO EXPIRE AT 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN TEXAS THIS ALLOWS TO EXPIRE 21 COUNTIES IN CENTRAL TEXAS ANDERSON BELL FALLS FREESTONE HENDERSON HILL LEON LIMESTONE MCLENNAN MILAM ROBERTSON IN NORTH CENTRAL TEXAS DELTA ELLIS FANNIN HOPKINS HUNT KAUFMAN LAMAR NAVARRO RAINS VAN ZANDT THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, BONHAM, BUFFALO, CALVERT, CAMERON, CANTON, CENTERVILLE, COMMERCE, COOPER, CORSICANA, EAST TAWAKONI, EDGEWOOD, EMORY, ENNIS, FAIRFIELD, FORNEY, FORT HOOD, FRANKLIN, GRAND SALINE, GREENVILLE, GROESBECK, GUN BARREL CITY, HEARNE, HILLSBORO, JEWETT, KAUFMAN, KILLEEN, MARLIN, MEXIA, MIDLOTHIAN, NORMANGEE, OAKWOOD, PALESTINE, PARIS, POINT, ROCKDALE, SULPHUR SPRINGS, TEAGUE, TEMPLE, TERRELL, VAN, WACO, WAXAHACHIE, WILLS POINT, AND WORTHAM. _____ Copyright 2022 AccuWeather