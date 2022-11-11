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Weather

TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Friday, November 11, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 570

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

1250 PM CST FRI NOV 11 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 570 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CST

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TX

. TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE

ATASCOSA BASTROP BEXAR

CALDWELL DEWITT DIMMIT

FAYETTE FRIO GONZALES

GUADALUPE KARNES LAVACA

MEDINA UVALDE WILSON

ZAVALA

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH

570 IN EFFECT UNTIL 6 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN SOUTH CENTRAL TEXAS

ATASCOSA BASTROP BEXAR

CALDWELL DEWITT DIMMIT

FAYETTE FRIO GONZALES

GUADALUPE KARNES LAVACA

MEDINA UVALDE WILSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF BASTROP, CARRIZO SPRINGS,

CRYSTAL CITY, CUERO, FLORESVILLE, GONZALES, HALLETTSVILLE, HONDO,

KARNES CITY, LA GRANGE, LOCKHART, PEARSALL, PLEASANTON,

SAN ANTONIO, SEGUIN, AND UVALDE.

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