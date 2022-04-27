TX Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Thursday, April 28, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH BULLETIN - IMMEDIATE BROADCAST REQUESTED SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 156 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 725 PM CDT WED APR 27 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 156 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TX . TEXAS COUNTIES INCLUDED ARE DALLAM HANSFORD HARTLEY HUTCHINSON LIPSCOMB MOORE OCHILTREE OLDHAM ROBERTS SHERMAN THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 156 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT THURSDAY FOR THE FOLLOWING AREAS IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF OKLAHOMA BEAVER CIMARRON TEXAS IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 10 COUNTIES IN THE PANHANDLE OF TEXAS DALLAM HANSFORD HARTLEY HUTCHINSON LIPSCOMB MOORE OCHILTREE OLDHAM ROBERTS THIS INCLUDES THE CITIES OF BEAVER, BOISE CITY, BOOKER, BORGER, BOYS RANCH, CHANNING, CODMAN, CONLEN, DALHART, DUMAS, FARNSWORTH, FOLLETT, FORGAN, FOUR WAY, GRUVER, GUYMON, HARTLEY, HIGGINS, KEYES, LORA, MASTERSON, MIAMI, PERRYTON, ROMERO, SPEARMAN, STRATFORD, VEGA, WAKA, WARE, WILDORADO, AND WOLF CREEK PARK. _____ Copyright 2022 AccuWeather