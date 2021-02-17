TX Forecast for Thursday, February 18, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index Abilene;Quite cold;27;12;NNW;12;76%;7%;3 Abilene Dyess;Sunshine, quite cold;27;11;NW;11;67%;8%;3 Alice;Clearing and colder;40;22;NNW;16;77%;19%;2 Alpine;Sunny and quite cold;30;17;WNW;8;87%;25%;5 Amarillo;Sunshine, very cold;26;9;SSW;7;84%;7%;4 Angleton;Breezy and very cold;40;26;NNW;15;74%;34%;1 Arlington;Very cold;34;16;NNW;10;58%;9%;1 Austin;A little icy mix;36;22;NNW;10;66%;54%;1 Austin Bergstrom;A little icy mix;37;20;NNW;16;73%;53%;1 Bay;Breezy and very cold;39;24;NNW;15;79%;33%;1 Beaumont;Cold with low clouds;40;28;NNW;10;85%;36%;1 Beeville;Clearing, very cold;37;20;N;12;83%;21%;2 Borger;Very cold;30;14;SW;5;68%;8%;4 Bowie;Very cold;29;9;NW;10;75%;7%;2 Breckenridge;Some sun, very cold;33;12;NW;6;57%;8%;3 Brenham;Very cold;36;20;NNW;12;79%;30%;1 Bridgeport;Very cold;30;10;NW;10;73%;8%;2 Brownsville;Colder;49;31;NNW;15;77%;24%;2 Brownwood;Quite cold;33;11;NNW;11;68%;14%;3 Burnet;A little wintry mix;34;16;NNW;10;77%;58%;1 Canadian;Very cold;24;-1;SW;5;88%;6%;3 Castroville;Some morning snow;38;14;NNW;9;73%;73%;1 Childress;Sunshine, very cold;28;7;WNW;9;74%;1%;3 Cleburne;Quite cold;35;11;NNW;12;63%;10%;1 College Station;Very cold;34;22;NNW;16;79%;30%;1 Comanche;Very cold;32;16;NNW;10;73%;11%;3 Conroe;Very cold;36;21;NNW;10;79%;30%;1 Corpus Christi;Clearing and cold;41;23;NNW;19;78%;21%;2 Corsicana;Very cold;34;18;NNW;11;67%;12%;1 Cotulla;A little a.m. rain;39;20;NW;11;78%;58%;2 Dalhart;Quite cold;29;8;SW;6;75%;14%;3 Dallas Love;Very cold;33;19;NW;13;68%;7%;1 Dallas Redbird;Very cold;33;19;NW;15;68%;8%;1 Dallas/Ft Worth;Very cold;32;17;NW;15;71%;7%;1 Decatur;Quite cold;32;10;NNW;8;60%;7%;2 Del Rio;Very cold, a.m. snow;38;20;NW;12;75%;65%;3 Del Rio Laughlin AFB;An icy mix;37;16;NNW;12;79%;63%;3 Denton;Very cold;33;10;NNW;11;57%;6%;1 Dryden;Sunshine, very cold;32;15;NNW;10;78%;26%;3 Dumas;Sunshine, very cold;29;9;SW;6;75%;11%;4 Edinburg;Colder;45;29;NNW;14;79%;11%;5 El Paso;Sunny, but cold;46;26;SE;7;54%;0%;5 Ellington;Winds subsiding;39;27;NNW;17;76%;34%;1 Falfurrias;Colder with clearing;44;24;NNW;10;75%;15%;3 Fort Hood;Very cold;33;17;NNW;14;71%;17%;2 Fort Worth;Quite cold;34;13;NNW;11;50%;8%;1 Fort Worth Alliance;Very cold;32;12;NW;15;65%;8%;1 Fort Worth Nas;Very cold;34;16;NW;15;62%;9%;1 Fort Worth Spinks;Quite cold;33;13;NW;13;72%;9%;1 Fredericksburg;Some snow, very cold;33;12;N;10;85%;69%;1 Gainesville;Quite cold;33;9;NNW;10;55%;6%;1 Galveston;Cloudy and windy;42;32;NNW;22;75%;38%;1 Gatesville;Very cold;35;14;NNW;11;71%;15%;2 Georgetown;A little wintry mix;35;16;NNW;11;73%;58%;1 Giddings;Very cold;34;19;N;10;79%;30%;1 Gilmer;Morning flurries;31;11;NNW;6;83%;56%;1 Graham;Quite cold;30;8;NW;7;64%;9%;2 Granbury;Quite cold;36;13;NW;10;62%;10%;2 Grand Prairie;Very cold;35;17;NNW;10;57%;9%;1 Greenville;Very cold;33;14;NNW;10;64%;6%;1 Guadalupe Pass;Windy;29;21;E;23;76%;25%;5 Hamilton;Very cold;35;14;NNW;12;71%;13%;2 Harlingen;Increasingly windy;47;28;NNW;19;73%;17%;3 Hearne;A little icy mix;35;18;NNW;11;76%;55%;1 Hebbronville;Clearing and colder;40;20;N;11;79%;16%;2 Henderson;A little icy mix;31;12;NNW;6;79%;52%;1 Hereford;Very cold;32;8;SSW;6;72%;9%;4 Hillsboro;Very cold;35;14;NNW;12;66%;12%;1 Hondo;Snow and sleet;36;15;NW;13;76%;72%;1 Houston;Mostly cloudy;38;26;N;11;81%;33%;1 Houston (Hobby Airport);Mostly cloudy, cold;41;27;NNW;17;70%;33%;1 Houston / Dunn Helistop;Brisk and quite cold;37;26;NNW;16;77%;33%;1 Houston / Southwest Airport;Very cold;39;25;NNW;13;77%;33%;1 Houston Clover;Mostly cloudy, cold;41;27;NNW;14;69%;34%;1 Houston Hooks;Very cold;36;23;NNW;13;76%;31%;1 Houston Hull;Very cold;38;26;NNW;16;75%;33%;1 Houston Intercontinental;Very cold;38;25;NNW;15;74%;32%;1 Huntsville;Cloudy and very cold;33;19;NNW;8;83%;30%;1 Ingleside;Clearing and windy;43;27;NNW;19;77%;25%;2 Jacksonville;A little icy mix;30;15;NNW;7;86%;55%;1 Jasper;A bit of ice;37;27;NNW;8;84%;58%;1 Junction;Morning flurries;32;10;NNW;11;65%;57%;1 Kellyusa Airport;Some morning snow;37;17;NNW;12;78%;73%;1 Kerrville;Snow, ice late;33;13;N;11;80%;58%;1 Killeen;Very cold;33;17;NNW;14;71%;17%;2 Killeen/Ft Hood;Very cold;34;17;NNW;14;70%;18%;2 Kingsville Nas;Winds subsiding;42;23;NNW;17;74%;18%;2 La Grange;Quite cold;35;20;NNW;10;75%;31%;1 Lago Vista;A little wintry mix;34;17;NNW;12;73%;58%;1 Lancaster;Quite cold;34;18;NNW;10;61%;8%;1 Laredo;Much colder;39;22;NNW;9;76%;12%;2 Llano;Snow, ice late;35;13;NNW;10;77%;58%;1 Longview;Snow;32;13;NNW;6;76%;52%;1 Lubbock;Sunny, but very cold;31;10;SW;7;73%;13%;5 Lufkin;Snow, ice early;35;19;NW;9;84%;61%;1 Mcallen;Colder with clearing;48;29;NNW;16;65%;11%;5 Mcgregor;Brisk and quite cold;34;15;NW;15;75%;14%;1 Mckinney;Very cold;31;13;NNW;13;71%;5%;1 Mesquite;Very cold;34;16;NNW;10;61%;8%;1 Midland;A little a.m. snow;28;12;ENE;9;70%;50%;4 Midland Airpark;A little a.m. snow;28;12;ENE;9;70%;50%;4 Midlothian;Very cold;32;16;NW;13;79%;9%;1 Mineola;Cloudy and very cold;32;12;NNW;8;77%;13%;1 Mineral Wells;Brisk and quite cold;30;11;NW;14;70%;9%;1 Mount Pleasant;Very cold;34;14;NNW;7;70%;12%;1 Nacogdoches;A little icy mix;33;16;NNW;8;77%;53%;1 New Braunfels;Some morning snow;38;16;N;13;77%;59%;1 Odessa;A little a.m. snow;31;12;W;8;70%;49%;4 Orange;Low clouds and cold;41;29;NNW;8;86%;35%;1 Palacios;Windy and very cold;39;24;N;22;78%;32%;1 Palestine;Snow;31;16;NNW;9;78%;52%;1 Pampa;Sunshine, very cold;25;9;SW;7;83%;5%;4 Pampa / Mesa Vista;Sunshine, quite cold;28;8;SW;4;75%;7%;4 Paris;Quite cold;35;12;NNW;9;61%;12%;2 Pecos;Very cold;30;9;S;6;87%;26%;4 Perryton;Very cold;25;8;SW;6;81%;7%;3 Plainview;Sunshine, very cold;27;8;SW;7;82%;5%;4 Pleasanton;Very cold;38;13;NNW;8;70%;30%;1 Port Aransas;Increasingly windy;43;30;N;19;72%;24%;2 Port Isabel;Increasingly windy;45;36;NNW;20;78%;31%;2 Port Lavaca;Cold with clearing;41;27;N;17;70%;31%;2 Randolph AFB;Some morning snow;36;17;NNW;13;76%;73%;1 Robstown;Clearing and cold;41;26;NNW;17;81%;20%;2 Rockport;Clearing and cold;43;29;N;17;62%;28%;2 Rocksprings;Some snow, very cold;28;13;N;11;86%;72%;1 San Angelo;Very cold;28;11;NNW;12;69%;42%;3 San Antonio;Some morning snow;37;14;N;10;76%;59%;1 San Antonio Stinson;Some morning snow;36;16;NNW;12;82%;74%;1 San Marcos;A bit of ice;37;16;N;13;70%;57%;1 Seminole;Sunny, but very cold;30;13;SW;7;85%;26%;5 Sherman-Denison;Very cold;32;14;NNW;12;73%;5%;1 Snyder;Sunny, but very cold;31;11;WNW;8;66%;17%;5 Sonora;Flurries, very cold;32;8;NNW;11;69%;56%;2 Stephenville;Very cold;31;14;NNW;13;71%;10%;4 Sulphur Springs;Very cold;32;15;NNW;10;73%;11%;1 Sweetwater;Sunny, but very cold;30;15;WNW;9;73%;16%;5 Temple;A little icy mix;34;15;NNW;16;76%;55%;1 Terrell;Very cold;33;14;NNW;10;71%;8%;1 Tyler;A little a.m. snow;31;14;NNW;9;74%;50%;1 Uvalde;A little icy mix;35;9;NNW;7;82%;56%;1 Vernon;Sunshine, very cold;29;9;WNW;9;68%;0%;3 Victoria;Very cold;37;20;NNW;14;74%;31%;2 Waco;Breezy and very cold;34;15;NW;16;73%;13%;1 Weslaco;Colder;46;30;NNW;14;79%;27%;5 Wharton;Very cold;35;22;N;16;90%;32%;1 Wichita Falls;Very cold;27;8;NW;10;72%;5%;3 Wink;Very cold;30;10;SSW;7;72%;26%;4 Zapata;Colder with clearing;45;28;NNW;10;67%;12%;2 _____ Copyright 2021 AccuWeather