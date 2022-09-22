TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Thursday, September 22, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Abilene;Clear;80;SSE;10;40% Abilene Dyess;Clear;76;SSE;8;41% Alice;Clear;71;Calm;0;96% Alpine;Clear;69;SSE;5;73% Amarillo;Mostly cloudy;64;NNE;8;73% Angleton;Clear;69;Calm;0;92% Arlington;Clear;80;SSE;2;57% Austin;Clear;81;Calm;0;56% Austin Bergstrom;Clear;70;Calm;0;84% Bay;Clear;71;Calm;0;97% Beaumont;Clear;74;WNW;2;90% Beeville;Clear;70;E;2;94% Borger;Partly cloudy;62;N;12;67% Bowie;Mostly cloudy;73;Calm;0;63% Breckenridge;Clear;83;SSE;6;38% Brenham;Clear;80;SSW;3;81% Bridgeport;Clear;70;Calm;0;67% Brownsville;Clear;79;E;3;80% Brownwood;Clear;75;SSE;2;53% Burnet;Clear;76;S;2;57% Canadian;Mostly clear;61;N;9;67% Castroville;Clear;76;SE;2;67% Childress;Clear;76;SE;9;48% Cleburne;Clear;76;S;2;59% College Station;Clear;79;S;2;71% Comanche;Clear;76;SSW;10;54% Conroe;Clear;75;SSW;1;84% Corpus Christi;Mostly clear;78;Calm;0;81% Corsicana;Clear;75;SSW;1;71% Cotulla;Clear;80;SE;7;68% Dalhart;Cloudy;61;NNE;17;62% Dallas Love;Clear;83;ESE;7;54% Dallas Redbird;Clear;79;SSE;5;59% Dallas\/Ft Worth;Mostly clear;80;Calm;0;57% Decatur;Clear;84;S;12;42% Del Rio;Clear;81;ESE;8;53% Del Rio Laughlin AFB;Clear;75;E;5;67% Denton;Clear;81;SSE;2;69% Dryden;Clear;72;SE;4;64% Dumas;Mostly cloudy;57;NNE;14;68% Edinburg;Clear;73;ESE;1;86% El Paso;Partly cloudy;82;NNE;2;36% Ellington;Clear;79;SSW;5;73% Falfurrias;Clear;74;N;2;93% Fort Hood;Clear;77;SSE;3;62% Fort Worth;Clear;84;SSE;2;40% Fort Worth Alliance;Clear;82;SSE;5;50% Fort Worth Nas;Clear;79;SSE;2;55% Fort Worth Spinks;Clear;79;S;5;50% Fredericksburg;Clear;70;SE;1;64% Gainesville;Clear;73;S;1;65% Galveston;Clear;81;WSW;3;76% Gatesville;Clear;76;SSE;3;56% Georgetown;Clear;78;SSW;2;64% Giddings;Clear;77;SSW;3;81% Gilmer;Clear;73;NW;1;83% Graham;Partly cloudy;79;SSE;3;46% Granbury;Clear;80;SSE;2;55% Grand Prairie;Mostly clear;80;SSE;1;64% Greenville;Clear;76;SSE;3;82% Guadalupe Pass;Clear;71;ENE;21;50% Hamilton;Clear;75;SSE;2;58% Harlingen;Clear;77;Calm;0;87% Hearne;Clear;72;SE;2;80% Hebbronville;Clear;83;E;3;92% Henderson;Clear;73;NNE;1;77% Hereford;Clear;67;NNE;10;79% Hillsboro;Clear;75;S;2;60% Hondo;Clear;78;SSE;8;57% Houston;Clear;79;SSW;1;75% Houston (Hobby Airport);Clear;78;SW;6;73% Houston \/ Dunn Helistop;Clear;81;W;10;65% Houston \/ Southwest Airport;Clear;76;NW;1;85% Houston Clover;Clear;76;Calm;0;79% Houston Hooks;Clear;78;SW;5;70% Houston Hull;Clear;74;Calm;0;81% Houston Intercontinental;Clear;78;Calm;0;75% Huntsville;Clear;81;S;5;66% Ingleside;Clear;76;Calm;0;87% Jacksonville;Clear;73;E;1;86% Jasper;Clear;71;NNW;1;99% Junction;Clear;77;Calm;0;55% Kellyusa Airport;Clear;77;SSE;6;69% Kerrville;Clear;73;SSE;2;69% Killeen;Clear;77;SSE;3;62% Killeen\/Ft Hood;Clear;77;SSE;6;63% Kingsville Nas;Clear;74;ENE;3;96% La Grange;Clear;76;SSE;2;83% Lago Vista;Clear;77;SSW;1;57% Lancaster;Mostly clear;73;SE;2;75% Laredo;Clear;80;ESE;11;69% Llano;Mostly cloudy;78;SE;3;56% Longview;Clear;75;NW;1;83% Lubbock;Clear;71;SSE;3;61% Lufkin;Clear;73;Calm;0;84% Mcallen;Clear;78;ESE;5;81% Mcgregor;Clear;76;NW;2;62% Mckinney;Clear;74;Calm;0;76% Mesquite;Clear;79;SE;1;65% Midland;Clear;76;S;8;51% Midland Airpark;Clear;76;S;8;51% Midlothian;Cloudy;73;Calm;0;69% Mineola;Clear;75;NNE;1;87% Mineral Wells;Clear;75;W;6;53% Mount Pleasant;Clear;73;ESE;2;93% Nacogdoches;Clear;71;N;1;89% New Braunfels;Clear;75;SE;1;77% Odessa;Clear;73;S;5;57% Orange;Clear;74;WNW;2;95% Palacios;Clear;75;ENE;5;87% Palestine;Clear;70;NNE;1;78% Pampa;Partly cloudy;60;NNE;13;79% Pampa \/ Mesa Vista;Mostly clear;59;NNE;13;73% Paris;Clear;75;SSW;3;73% Pecos;Clear;76;SE;9;57% Perryton;Partly cloudy;55;N;14;86% Plainview;Mostly cloudy;66;ESE;4;62% Pleasanton;Clear;74;ENE;2;86% Port Aransas;Clear;82;ESE;6;73% Port Isabel;Clear;83;ENE;6;71% Port Lavaca;Clear;77;SE;1;83% Randolph AFB;Clear;75;S;5;72% Robstown;Clear;75;SSE;1;87% Rockport;Clear;82;ESE;4;89% Rocksprings;Partly cloudy;71;SE;5;64% San Angelo;Clear;77;S;5;46% San Antonio;Clear;77;SE;2;75% San Antonio Stinson;Clear;77;SSE;3;68% San Marcos;Clear;75;S;1;74% Seminole;Mostly clear;73;S;3;57% Sherman-Denison;Clear;81;SSE;8;51% Snyder;Clear;77;SSE;5;41% Sonora;Clear;74;S;4;57% Stephenville;Clear;75;Calm;0;50% Sulphur Springs;Clear;74;S;1;76% Sweetwater;Clear;78;S;7;38% Temple;Clear;78;S;7;59% Terrell;Clear;75;Calm;0;78% Tyler;Clear;80;ESE;1;73% Uvalde;Clear;74;E;1;67% Vernon;Clear;77;SSE;4;49% Victoria;Clear;73;SE;1;88% Waco;Clear;75;SW;3;63% Weslaco;Clear;76;Calm;0;92% Wharton;Clear;76;SSE;1;95% Wichita Falls;Mostly clear;79;SSE;6;50% Wink;Clear;77;SSE;10;53% Zapata;Clear;80;ESE;5;75% _____ Copyright 2022 AccuWeather