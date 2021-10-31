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Weather

TX Current Conditions

TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Sunday, October 31, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;62;SE;13;47%

Abilene Dyess;Clear;60;Calm;0;40%

Alice;Clear;55;SSW;3;79%

Alpine;Clear;56;WSW;7;31%

Amarillo;Mostly clear;57;N;6;43%

Angleton;Clear;52;Calm;0;86%

Arlington;Partly cloudy;59;S;3;50%

Austin;Clear;58;Calm;0;61%

Austin Bergstrom;Clear;51;Calm;0;86%

Bay;Clear;51;Calm;0;90%

Beaumont;Clear;49;N;1;74%

Beeville;Clear;59;Calm;0;71%

Borger;Clear;56;NE;7;40%

Bowie;Clear;53;SE;3;56%

Breckenridge;Clear;61;SSE;4;55%

Brenham;Clear;52;Calm;0;88%

Bridgeport;Clear;48;Calm;0;80%

Brownsville;Clear;64;SSE;3;74%

Brownwood;Clear;54;S;3;71%

Burnet;Clear;52;SSE;3;71%

Canadian;Clear;40;Calm;0;74%

Castroville;Clear;54;Calm;0;76%

Childress;Clear;58;E;7;47%

Cleburne;Mostly clear;57;SE;6;50%

College Station;Clear;59;Calm;0;53%

Comanche;Clear;55;SSE;6;68%

Conroe;Clear;47;Calm;0;96%

Corpus Christi;Clear;57;SSE;7;77%

Corsicana;Clear;56;SE;2;60%

Cotulla;Clear;61;SE;7;47%

Dalhart;Clear;53;NNE;15;44%

Dallas Love;Partly cloudy;56;ESE;3;50%

Dallas Redbird;Partly cloudy;57;S;5;47%

Dallas/Ft Worth;Partly cloudy;58;ESE;3;45%

Decatur;Clear;57;SE;5;49%

Del Rio;Clear;68;E;6;30%

Del Rio Laughlin AFB;Clear;61;E;6;36%

Denton;Clear;46;Calm;0;85%

Dryden;Mostly clear;62;NNW;4;28%

Dumas;Clear;48;N;8;53%

Edinburg;Mostly clear;70;SSE;3;72%

El Paso;Partly cloudy;65;NNW;3;27%

Ellington;Clear;57;Calm;0;62%

Falfurrias;Clear;58;Calm;0;87%

Fort Hood;Clear;59;Calm;0;55%

Fort Worth;Clear;57;Calm;0;52%

Fort Worth Alliance;Clear;58;SE;3;50%

Fort Worth Nas;Clear;60;Calm;0;47%

Fort Worth Spinks;Clear;49;Calm;0;76%

Fredericksburg;Clear;47;Calm;0;84%

Gainesville;Clear;51;Calm;0;65%

Galveston;Mostly clear;62;Calm;0;67%

Gatesville;Clear;57;Calm;0;58%

Georgetown;Clear;52;Calm;0;74%

Giddings;Clear;51;Calm;0;91%

Gilmer;Clear;44;Calm;0;76%

Graham;Clear;61;SE;3;46%

Granbury;Clear;58;ESE;5;60%

Grand Prairie;Partly cloudy;59;S;3;50%

Greenville;Clear;46;Calm;0;87%

Guadalupe Pass;Clear;62;SW;10;21%

Hamilton;Clear;55;S;8;62%

Harlingen;Clear;62;S;6;86%

Hearne;Clear;51;Calm;0;70%

Hebbronville;Clear;58;Calm;0;74%

Henderson;Clear;43;Calm;0;91%

Hereford;Partly cloudy;46;N;7;49%

Hillsboro;Clear;55;SSE;4;56%

Hondo;Mostly clear;51;E;3;58%

Houston;Partly cloudy;68;S;5;32%

Houston (Hobby Airport);Clear;59;Calm;0;64%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;68;S;5;32%

Houston / Southwest Airport;Clear;50;Calm;0;95%

Houston Clover;Clear;53;Calm;0;79%

Houston Hooks;Clear;52;Calm;0;89%

Houston Hull;Clear;54;Calm;0;82%

Houston Intercontinental;Partly cloudy;54;Calm;0;69%

Huntsville;Clear;54;Calm;0;66%

Ingleside;Mostly clear;64;Calm;0;79%

Jacksonville;Clear;46;NW;1;87%

Jasper;Mostly clear;45;Calm;0;100%

Junction;Clear;56;Calm;0;36%

Kellyusa Airport;Clear;53;Calm;0;79%

Kerrville;Clear;51;SE;2;73%

Killeen;Clear;59;Calm;0;55%

Killeen/Ft Hood;Clear;59;Calm;0;55%

Kingsville Nas;Clear;58;SE;5;83%

La Grange;Clear;54;Calm;0;85%

Lago Vista;Clear;60;S;5;48%

Lancaster;Mostly clear;49;Calm;0;77%

Laredo;Clear;69;SE;9;46%

Llano;Clear;52;Calm;0;76%

Longview;Clear;46;WNW;1;84%

Lubbock;Mostly clear;61;NNE;5;33%

Lufkin;Clear;48;Calm;0;76%

Mcallen;Clear;62;ESE;7;61%

Mcgregor;Clear;56;SSW;5;59%

Mckinney;Clear;50;Calm;0;79%

Mesquite;Mostly clear;50;Calm;0;69%

Midland;Clear;65;S;10;24%

Midland Airpark;Clear;65;S;10;24%

Midlothian;Clear;54;Calm;0;61%

Mineola;Clear;45;WSW;1;85%

Mineral Wells;Clear;58;SE;10;50%

Mount Pleasant;Clear;43;Calm;0;88%

Nacogdoches;Clear;45;Calm;0;89%

New Braunfels;Clear;53;N;2;67%

Odessa;Clear;64;SSW;6;27%

Orange;Clear;52;Calm;0;94%

Palacios;Clear;60;SE;5;83%

Palestine;Clear;46;Calm;0;93%

Pampa;Mostly clear;51;NNE;6;50%

Pampa / Mesa Vista;Clear;50;NE;7;49%

Paris;Clear;47;NNE;2;83%

Pecos;Clear;55;SW;6;30%

Perryton;Clear;55;NE;20;55%

Plainview;Clear;60;N;12;32%

Pleasanton;Clear;57;Calm;0;60%

Port Aransas;Clear;73;SE;5;52%

Port Isabel;Clear;71;SSE;5;58%

Port Lavaca;Clear;60;Calm;0;75%

Randolph AFB;Clear;52;Calm;0;85%

Robstown;Clear;62;ESE;3;72%

Rockport;Clear;67;SE;7;72%

Rocksprings;Clear;61;SSE;7;38%

San Angelo;Clear;54;SSW;9;54%

San Antonio;Clear;56;N;1;69%

San Antonio Stinson;Clear;57;Calm;0;74%

San Marcos;Clear;52;S;2;74%

Seminole;Partly cloudy;55;WNW;7;33%

Sherman-Denison;Clear;50;E;5;68%

Snyder;Partly cloudy;60;S;8;36%

Sonora;Clear;48;Calm;0;66%

Stephenville;Clear;55;SSE;3;60%

Sulphur Springs;Clear;49;Calm;0;80%

Sweetwater;Clear;64;SSW;7;30%

Temple;Clear;58;S;6;55%

Terrell;Clear;49;Calm;0;83%

Tyler;Clear;51;W;1;72%

Uvalde;Clear;55;ENE;6;48%

Vernon;Clear;53;ENE;7;66%

Victoria;Clear;52;SE;2;83%

Waco;Clear;55;SSW;5;68%

Weslaco;Mostly cloudy;65;S;3;68%

Wharton;Clear;51;Calm;0;89%

Wichita Falls;Clear;54;WNW;4;58%

Wink;Mostly clear;62;S;3;21%

Zapata;Clear;69;ESE;4;57%

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Copyright 2021 AccuWeather