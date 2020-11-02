TX Current Conditions as of 01:00 AM CST Monday, November 2, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Abilene;Clear;46;SE;5;70%

Abilene Dyess;Clear;42;Calm;0;78%

Alice;Clear;56;NNE;7;80%

Alpine;Clear;48;Calm;0;56%

Amarillo;Clear;46;S;4;70%

Angleton;Clear;51;N;3;85%

Arlington;Partly cloudy;51;N;5;59%

Austin;Mostly clear;58;N;3;37%

Austin Bergstrom;Mostly clear;49;NNW;6;70%

Bay;Clear;52;NNE;5;85%

Beaumont;Clear;57;NNE;4;69%

Beeville;Clear;55;NNE;5;71%

Borger;Clear;52;S;14;50%

Bowie;Clear;40;Calm;0;88%

Breckenridge;Clear;42;Calm;0;89%

Brenham;Clear;55;Calm;0;63%

Bridgeport;Clear;39;Calm;0;91%

Brownsville;Mostly clear;63;NNW;6;83%

Brownwood;Clear;37;N;3;93%

Burnet;Mostly clear;52;NNE;6;54%

Canadian;Clear;45;SW;9;72%

Castroville;Clear;52;Calm;0;69%

Childress;Clear;47;SSE;8;70%

Cleburne;Clear;46;N;7;70%

College Station;Mostly cloudy;56;N;5;54%

Comanche;Clear;52;Calm;0;58%

Conroe;Mostly clear;47;Calm;0;92%

Corpus Christi;Clear;64;NE;12;62%

Corsicana;Clear;50;N;5;68%

Cotulla;Clear;64;ENE;8;49%

Dalhart;Mostly clear;39;SW;7;79%

Dallas Love;Mostly clear;49;Calm;0;63%

Dallas Redbird;Partly cloudy;52;NE;5;46%

Dallas/Ft Worth;Mostly clear;50;N;3;68%

Decatur;Clear;50;Calm;0;55%

Del Rio;Partly cloudy;61;N;3;55%

Del Rio Laughlin AFB;Partly cloudy;55;ENE;6;64%

Denton;Clear;41;NW;3;85%

Dryden;Partly cloudy;56;NNE;2;54%

Dumas;Clear;37;Calm;0;81%

Edinburg;Mostly clear;61;NNW;2;81%

El Paso;Mostly cloudy;58;ESE;3;35%

Ellington;Clear;61;NNE;8;63%

Falfurrias;Clear;54;N;5;89%

Fort Hood;Mostly cloudy;50;N;6;61%

Fort Worth;Partly cloudy;51;N;7;56%

Fort Worth Alliance;Mostly clear;48;NNW;5;65%

Fort Worth Nas;Mostly clear;46;NW;5;79%

Fort Worth Spinks;Mostly clear;40;Calm;0;91%

Fredericksburg;Clear;40;Calm;0;85%

Gainesville;Clear;43;N;3;68%

Galveston;Clear;64;NNE;13;57%

Gatesville;Mostly clear;43;Calm;0;81%

Georgetown;Mostly cloudy;52;NNW;6;61%

Giddings;Clear;57;Calm;0;60%

Gilmer;Clear;44;N;3;79%

Graham;Clear;40;Calm;0;94%

Granbury;Mostly clear;42;Calm;0;86%

Grand Prairie;Partly cloudy;51;N;5;59%

Greenville;Clear;45;Calm;0;81%

Guadalupe Pass;Clear;53;NE;24;42%

Hamilton;Clear;50;N;3;61%

Harlingen;Mostly clear;57;NW;7;93%

Hearne;Mostly cloudy;49;Calm;0;76%

Hebbronville;Clear;55;N;3;81%

Henderson;Clear;45;Calm;0;83%

Hereford;Clear;43;SW;6;73%

Hillsboro;Clear;43;NNE;3;83%

Hondo;Clear;51;NE;8;65%

Houston;Mostly clear;63;NE;9;48%

Houston (Hobby Airport);Mostly clear;60;NNE;5;61%

Houston / Dunn Helistop;Mostly clear;63;NE;9;48%

Houston / Southwest Airport;Clear;49;Calm;0;92%

Houston Clover;Clear;54;Calm;0;80%

Houston Hooks;Mostly clear;52;N;5;80%

Houston Hull;Mostly clear;53;N;7;82%

Houston Intercontinental;Mostly clear;57;N;5;66%

Huntsville;Mostly clear;52;Calm;0;63%

Ingleside;Clear;64;ENE;8;87%

Jacksonville;Clear;46;NE;2;88%

Jasper;Clear;49;Calm;0;95%

Junction;Clear;49;Calm;0;73%

Kellyusa Airport;Clear;59;NE;7;52%

Kerrville;Mostly clear;45;Calm;0;76%

Killeen;Mostly cloudy;50;N;6;61%

Killeen/Ft Hood;Mostly cloudy;50;N;6;61%

Kingsville Nas;Clear;57;N;7;80%

La Grange;Partly cloudy;53;NW;1;73%

Lago Vista;Mostly clear;55;NNE;8;52%

Lancaster;Clear;47;NNW;3;67%

Laredo;Clear;63;E;6;63%

Llano;Mostly clear;45;Calm;0;75%

Longview;Clear;47;NNE;2;72%

Lubbock;Mostly clear;47;SSE;4;70%

Lufkin;Clear;48;N;3;76%

Mcallen;Clear;62;Calm;0;74%

Mcgregor;Mostly clear;49;N;8;68%

Mckinney;Clear;43;N;6;82%

Mesquite;Clear;47;Calm;0;64%

Midland;Clear;50;SE;5;58%

Midland Airpark;Clear;50;SE;5;58%

Midlothian;Clear;50;N;6;62%

Mineola;Clear;42;N;2;76%

Mineral Wells;Mostly clear;45;Calm;0;82%

Mount Pleasant;Clear;47;Calm;0;69%

Nacogdoches;Clear;47;NNE;3;79%

New Braunfels;Clear;56;NNE;10;52%

Odessa;Clear;52;ESE;8;50%

Orange;Clear;56;NNE;3;63%

Palacios;Clear;52;NNE;8;82%

Palestine;Clear;48;Calm;0;78%

Pampa;Clear;46;S;15;66%

Pampa / Mesa Vista;Clear;45;WSW;5;65%

Paris;Clear;45;N;8;65%

Pecos;Partly cloudy;50;Calm;0;45%

Perryton;Clear;44;S;13;73%

Plainview;Clear;43;S;9;72%

Pleasanton;Clear;58;NE;7;58%

Port Aransas;Clear;67;NNE;8;68%

Port Isabel;Mostly clear;62;NNE;8;78%

Port Lavaca;Clear;55;NNE;7;75%

Randolph AFB;Clear;56;NNE;3;53%

Robstown;Clear;61;NNE;7;63%

Rockport;Clear;60;NNE;8;74%

Rocksprings;Clear;50;E;5;67%

San Angelo;Clear;46;N;6;76%

San Antonio;Mostly clear;58;NNE;2;47%

San Antonio Stinson;Clear;60;NNE;5;47%

San Marcos;Clear;54;N;9;56%

Seminole;Clear;48;SE;5;64%

Sherman-Denison;Clear;47;NNE;7;52%

Snyder;Clear;49;E;5;62%

Sonora;Clear;52;NNE;3;57%

Stephenville;Clear;43;NNW;3;81%

Sulphur Springs;Clear;47;Calm;0;59%

Sweetwater;Clear;49;SSE;6;61%

Temple;Cloudy;48;NNW;6;70%

Terrell;Clear;46;Calm;0;70%

Tyler;Clear;49;NNE;2;66%

Uvalde;Clear;54;ENE;5;64%

Vernon;Clear;47;Calm;0;74%

Victoria;Clear;59;NNE;4;70%

Waco;Clear;47;N;7;73%

Weslaco;Mostly cloudy;57;NNW;3;85%

Wharton;Clear;52;NNE;6;77%

Wichita Falls;Clear;48;Calm;0;61%

Wink;Mostly clear;51;ESE;6;47%

Zapata;Clear;56;N;2;70%

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