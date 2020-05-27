TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 01:00 AM CDT Wednesday, May 27, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;63;SSE;8;69%
Abilene Dyess;Clear;62;S;3;67%
Alice;Clear;75;SW;6;90%
Alpine;Clear;68;S;8;38%
Amarillo;Mostly clear;64;SSE;6;47%
Angleton;Clear;73;Calm;0;90%
Arlington;Clear;66;Calm;0;78%
Austin;Clear;65;Calm;0;80%
Austin Bergstrom;Clear;64;WSW;5;93%
Bay;Clear;72;Calm;0;95%
Beaumont;Mostly clear;68;W;2;92%
Beeville;Clear;73;Calm;0;95%
Borger;Mostly clear;70;SE;9;36%
Bowie;Clear;62;Calm;0;96%
Breckenridge;Clear;62;Calm;0;80%
Brenham;Clear;68;Calm;0;95%
Bridgeport;Clear;59;Calm;0;100%
Brownsville;Clear;77;Calm;0;81%
Brownwood;Clear;59;Calm;0;93%
Burnet;Clear;63;NNE;3;75%
Canadian;Clear;62;Calm;0;63%
Castroville;Clear;67;ENE;1;85%
Childress;Mostly clear;66;SSE;7;58%
Cleburne;Clear;64;Calm;0;87%
College Station;Clear;68;Calm;0;89%
Comanche;Clear;63;SSW;5;72%
Conroe;Clear;66;Calm;0;93%
Corpus Christi;Clear;72;S;6;96%
Corsicana;Clear;67;Calm;0;84%
Cotulla;Clear;75;SSE;5;84%
Dalhart;Cloudy;64;E;7;39%
Dallas Love;Mostly clear;65;Calm;0;80%
Dallas Redbird;Clear;64;Calm;0;80%
Dallas/Ft Worth;Clear;65;Calm;0;84%
Decatur;Clear;64;SSE;3;79%
Del Rio;Clear;75;SE;3;49%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;72;Calm;0;58%
Denton;Clear;63;Calm;0;90%
Dryden;Clear;70;ESE;3;56%
Dumas;Clear;63;E;8;41%
Edinburg;Clear;75;ESE;1;91%
El Paso;Clear;76;SE;2;21%
Ellington;Mostly clear;73;Calm;0;83%
Falfurrias;Clear;73;SSW;3;90%
Fort Hood;Clear;69;Calm;0;65%
Fort Worth;Clear;63;Calm;0;86%
Fort Worth Alliance;Partly cloudy;64;Calm;0;83%
Fort Worth Nas;Clear;64;Calm;0;83%
Fort Worth Spinks;Clear;58;Calm;0;94%
Fredericksburg;Clear;61;Calm;0;90%
Gainesville;Clear;61;Calm;0;100%
Galveston;Clear;79;WNW;8;78%
Gatesville;Clear;63;S;2;82%
Georgetown;Clear;65;W;3;80%
Giddings;Clear;64;Calm;0;97%
Gilmer;Clear;63;Calm;0;95%
Graham;Mostly clear;60;ENE;3;95%
Granbury;Clear;64;Calm;0;85%
Grand Prairie;Clear;66;Calm;0;78%
Greenville;Partly cloudy;63;Calm;0;100%
Guadalupe Pass;Mostly cloudy;68;WSW;9;23%
Hamilton;Clear;62;S;5;79%
Harlingen;Clear;73;SE;3;93%
Hearne;Clear;64;Calm;0;86%
Hebbronville;Clear;73;SSW;3;92%
Henderson;Clear;62;Calm;0;96%
Hereford;Partly cloudy;63;ESE;5;49%
Hillsboro;Clear;64;Calm;0;93%
Hondo;Clear;70;E;6;83%
Houston;Clear;73;NNE;1;71%
Houston (Hobby Airport);Clear;76;NE;5;68%
Houston / Dunn Helistop;Clear;73;NNE;1;70%
Houston / Southwest Airport;Clear;68;Calm;0;100%
Houston Clover;Clear;74;Calm;0;70%
Houston Hooks;Clear;69;Calm;0;86%
Houston Hull;Clear;70;Calm;0;93%
Houston Intercontinental;Clear;71;Calm;0;83%
Huntsville;Clear;66;SSW;3;89%
Ingleside;Clear;76;S;5;94%
Jacksonville;Clear;62;NNW;1;91%
Jasper;Partly cloudy;71;WNW;3;95%
Junction;Clear;63;Calm;0;77%
Kellyusa Airport;Clear;71;E;3;85%
Kerrville;Clear;61;Calm;0;86%
Killeen;Clear;69;Calm;0;65%
Killeen/Ft Hood;Clear;69;Calm;0;65%
Kingsville Nas;Clear;75;SSW;3;90%
La Grange;Clear;69;Calm;0;100%
Lago Vista;Clear;70;SSE;3;50%
Lancaster;Clear;60;Calm;0;96%
Laredo;Clear;76;SSE;5;77%
Llano;Clear;63;Calm;0;93%
Longview;Clear;63;ESE;2;93%
Lubbock;Mostly clear;63;SE;5;63%
Lufkin;Clear;67;Calm;0;90%
Mcallen;Clear;76;E;6;87%
Mcgregor;Clear;62;Calm;0;93%
Mckinney;Clear;63;Calm;0;86%
Mesquite;Clear;63;Calm;0;96%
Midland;Clear;70;S;9;32%
Midland Airpark;Clear;70;S;9;32%
Midlothian;Clear;61;Calm;0;100%
Mineola;Clear;61;NNW;1;97%
Mineral Wells;Clear;61;SE;6;89%
Mount Pleasant;Mostly cloudy;68;Calm;0;87%
Nacogdoches;Clear;65;Calm;0;96%
New Braunfels;Clear;70;Calm;0;83%
Odessa;Clear;72;S;9;26%
Orange;Partly cloudy;68;Calm;0;93%
Palacios;Clear;75;Calm;0;78%
Palestine;Clear;62;Calm;0;100%
Pampa;Clear;61;SE;7;56%
Pampa / Mesa Vista;Clear;59;Calm;0;54%
Paris;Clear;62;SSE;3;96%
Pecos;Clear;73;SE;10;31%
Perryton;Mostly clear;59;SE;3;62%
Plainview;Partly cloudy;63;Calm;0;57%
Pleasanton;Clear;72;Calm;0;84%
Port Aransas;Clear;79;S;4;84%
Port Isabel;Clear;79;E;3;82%
Port Lavaca;Clear;74;Calm;0;94%
Randolph AFB;Clear;70;S;1;88%
Robstown;Clear;73;SSW;3;84%
Rockport;Clear;73;Calm;0;87%
Rocksprings;Clear;64;SE;5;59%
San Angelo;Clear;64;S;5;67%
San Antonio;Clear;71;E;1;89%
San Antonio Stinson;Clear;68;Calm;0;93%
San Marcos;Clear;64;Calm;0;93%
Seminole;Clear;62;SSE;5;45%
Sherman-Denison;Clear;64;Calm;0;91%
Snyder;Clear;66;SE;7;47%
Sonora;Clear;63;Calm;0;63%
Stephenville;Clear;62;Calm;0;83%
Sulphur Springs;Clear;62;Calm;0;89%
Sweetwater;Clear;65;Calm;0;50%
Temple;Clear;64;Calm;0;83%
Terrell;Mostly clear;63;Calm;0;90%
Tyler;Clear;63;NW;1;89%
Uvalde;Clear;71;NE;3;82%
Vernon;Partly cloudy;64;S;5;82%
Victoria;Clear;73;NNE;1;85%
Waco;Clear;62;Calm;0;89%
Weslaco;Mostly clear;75;Calm;0;87%
Wharton;Clear;71;Calm;0;87%
Wichita Falls;Clear;62;SSE;5;90%
Wink;Clear;71;SSE;9;26%
Zapata;Clear;75;S;2;85%
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