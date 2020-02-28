TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 02:00 AM CST Friday, February 28, 2020
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;40;Calm;0;52%
Abilene Dyess;Clear;34;Calm;0;68%
Alice;Clear;43;W;5;62%
Alpine;Clear;35;SSW;6;39%
Amarillo;Clear;33;NE;6;62%
Angleton;Clear;38;S;3;89%
Arlington;Clear;42;Calm;0;55%
Austin;Clear;44;Calm;0;45%
Austin Bergstrom;Clear;39;SSW;7;54%
Bay;Mostly clear;40;Calm;0;91%
Beaumont;Clear;40;SSW;4;86%
Beeville;Clear;43;WSW;3;65%
Borger;Clear;41;NNE;3;46%
Bowie;Clear;44;NNW;8;57%
Breckenridge;Clear;39;Calm;0;56%
Brenham;Clear;43;SW;3;66%
Bridgeport;Clear;42;Calm;0;57%
Brownsville;Clear;45;Calm;0;70%
Brownwood;Mostly clear;30;Calm;0;80%
Burnet;Clear;36;Calm;0;64%
Canadian;Clear;36;Calm;0;81%
Castroville;Mostly clear;43;Calm;0;43%
Childress;Clear;44;NNE;10;45%
Cleburne;Clear;41;WSW;5;56%
College Station;Clear;44;S;8;53%
Comanche;Clear;37;NNE;6;51%
Conroe;Clear;33;Calm;0;91%
Corpus Christi;Clear;42;WSW;3;62%
Corsicana;Clear;42;S;8;54%
Cotulla;Clear;42;SE;7;52%
Dalhart;Clear;25;NW;5;71%
Dallas Love;Clear;48;WSW;7;43%
Dallas Redbird;Clear;50;SW;10;34%
Dallas/Ft Worth;Clear;43;SSW;6;55%
Decatur;Clear;45;NW;5;40%
Del Rio;Clear;45;E;6;32%
Del Rio Laughlin AFB;Clear;39;Calm;0;38%
Denton;Clear;32;WNW;3;78%
Dryden;Mostly cloudy;43;NNE;4;30%
Dumas;Clear;24;Calm;0;67%
Edinburg;Clear;48;E;3;58%
El Paso;Clear;44;NNW;4;32%
Ellington;Clear;39;S;3;80%
Falfurrias;Clear;39;Calm;0;58%
Fort Hood;Clear;44;SSW;6;44%
Fort Worth;Clear;43;SW;3;48%
Fort Worth Alliance;Clear;44;W;3;45%
Fort Worth Nas;Clear;45;Calm;0;53%
Fort Worth Spinks;Clear;42;WNW;5;52%
Fredericksburg;Clear;35;Calm;0;58%
Gainesville;Clear;43;NNW;10;51%
Galveston;Clear;49;SW;7;65%
Gatesville;Clear;39;Calm;0;52%
Georgetown;Clear;38;SW;6;59%
Giddings;Clear;43;SW;3;64%
Gilmer;Clear;41;SSW;8;55%
Graham;Clear;41;Calm;0;52%
Granbury;Clear;37;Calm;0;67%
Grand Prairie;Clear;42;Calm;0;55%
Greenville;Clear;45;SW;6;56%
Guadalupe Pass;Clear;42;S;8;26%
Hamilton;Clear;41;NNW;10;53%
Harlingen;Clear;44;Calm;0;73%
Hearne;Clear;42;SSE;6;57%
Hebbronville;Clear;39;SW;3;64%
Henderson;Clear;40;Calm;0;62%
Hereford;Clear;24;Calm;0;67%
Hillsboro;Clear;40;Calm;0;62%
Hondo;Mostly clear;34;Calm;0;56%
Houston;Clear;43;SSW;4;69%
Houston (Hobby Airport);Clear;43;SW;6;67%
Houston / Dunn Helistop;Clear;44;SSW;4;72%
Houston / Southwest Airport;Clear;36;Calm;0;94%
Houston Clover;Clear;42;Calm;0;70%
Houston Hooks;Clear;42;SSW;5;64%
Houston Hull;Clear;43;S;5;67%
Houston Intercontinental;Clear;45;SSW;6;60%
Huntsville;Clear;45;S;12;57%
Ingleside;Clear;46;Calm;0;69%
Jacksonville;Clear;41;SSW;6;63%
Jasper;Clear;34;Calm;0;97%
Junction;Clear;32;W;3;69%
Kellyusa Airport;Clear;40;S;6;53%
Kerrville;Mostly clear;31;Calm;0;78%
Killeen;Clear;44;SSW;6;44%
Killeen/Ft Hood;Clear;44;SSW;6;44%
Kingsville Nas;Clear;42;W;3;70%
La Grange;Clear;41;SSW;6;70%
Lago Vista;Clear;45;WSW;9;43%
Lancaster;Clear;44;SW;7;49%
Laredo;Clear;45;ENE;4;60%
Llano;Clear;36;Calm;0;74%
Longview;Clear;40;SSW;6;59%
Lubbock;Clear;36;ESE;6;36%
Lufkin;Clear;36;SSE;3;81%
Mcallen;Clear;47;ESE;3;58%
Mcgregor;Clear;40;SSW;7;59%
Mckinney;Clear;45;SSW;5;49%
Mesquite;Clear;41;S;3;58%
Midland;Clear;40;S;7;48%
Midland Airpark;Clear;40;S;7;48%
Midlothian;Clear;45;SW;7;50%
Mineola;Clear;40;SSW;5;61%
Mineral Wells;Clear;37;Calm;0;61%
Mount Pleasant;Clear;41;SSW;7;56%
Nacogdoches;Clear;30;Calm;0;88%
New Braunfels;Mostly clear;40;SW;7;55%
Odessa;Clear;43;W;6;35%
Orange;Clear;44;WSW;5;75%
Palacios;Mostly clear;50;S;7;53%
Palestine;Clear;43;SSE;6;55%
Pampa;Clear;31;SSE;6;78%
Pampa / Mesa Vista;Clear;30;SW;5;74%
Paris;Clear;40;SW;8;62%
Pecos;Clear;38;WSW;5;38%
Perryton;Clear;28;SSW;6;85%
Plainview;Clear;31;ENE;3;53%
Pleasanton;Mostly clear;37;Calm;0;56%
Port Aransas;Clear;54;SSE;5;53%
Port Isabel;Clear;54;SSE;4;90%
Port Lavaca;Mostly clear;45;SSW;5;73%
Randolph AFB;Mostly clear;44;SSW;10;48%
Robstown;Clear;38;W;6;63%
Rockport;Clear;48;S;5;60%
Rocksprings;Partly cloudy;43;S;7;28%
San Angelo;Clear;38;Calm;0;42%
San Antonio;Clear;41;SSW;4;58%
San Antonio Stinson;Clear;42;S;5;52%
San Marcos;Clear;39;S;8;59%
Seminole;Clear;39;Calm;0;34%
Sherman-Denison;Clear;39;W;3;65%
Snyder;Clear;45;E;5;33%
Sonora;Mostly clear;28;Calm;0;63%
Stephenville;Clear;42;WNW;6;43%
Sulphur Springs;Clear;42;SW;10;56%
Sweetwater;Clear;50;Calm;0;25%
Temple;Clear;39;S;9;56%
Terrell;Clear;42;SSW;3;54%
Tyler;Clear;42;SSW;7;58%
Uvalde;Clear;35;Calm;0;55%
Vernon;Clear;42;NNE;7;61%
Victoria;Partly cloudy;41;SSW;5;74%
Waco;Clear;41;SW;5;55%
Weslaco;Mostly cloudy;47;Calm;0;61%
Wharton;Mostly clear;41;SW;4;87%
Wichita Falls;Clear;47;N;13;46%
Wink;Clear;36;NNW;5;46%
Zapata;Cloudy;46;SSE;6;54%
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