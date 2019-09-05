TX Current Conditions
TX Current Conditions as of 06:00 AM CDT Thursday, September 5, 2019
_____
City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Abilene;Clear;71;SSE;6;65%
Abilene Dyess;Clear;70;S;3;64%
Alice;Showers;79;NNE;3;90%
Alpine;Clear;65;Calm;0;65%
Amarillo;Clear;65;SW;9;69%
Angleton;Clear;75;N;3;93%
Arlington;Clear;81;Calm;0;56%
Austin;Clear;77;Calm;0;73%
Austin Bergstrom;Clear;70;Calm;0;89%
Bay;Clear;77;Calm;0;100%
Beaumont;Clear;76;Calm;0;88%
Beeville;Rain;79;Calm;6;90%
Borger;Clear;71;WSW;7;50%
Bowie;Clear;69;Calm;0;87%
Breckenridge;Clear;72;Calm;0;69%
Brenham;Clear;72;Calm;0;100%
Bridgeport;Clear;66;Calm;0;99%
Brownsville;Mostly cloudy;81;Calm;0;100%
Brownwood;Partly cloudy;66;Calm;0;88%
Burnet;Clear;74;Calm;0;70%
Canadian;Clear;66;W;3;78%
Castroville;Clear;76;E;3;77%
Childress;Clear;69;SSW;7;70%
Cleburne;Clear;73;SSW;3;83%
College Station;Clear;76;Calm;0;81%
Comanche;Clear;69;S;5;80%
Conroe;Clear;70;Calm;0;93%
Corpus Christi;Rain;77;ENE;9;93%
Corsicana;Clear;74;SW;7;87%
Cotulla;Showers;74;NE;6;96%
Dalhart;Clear;59;SW;6;69%
Dallas Love;Clear;79;Calm;0;68%
Dallas Redbird;Clear;76;Calm;0;68%
Dallas/Ft Worth;Clear;78;NNW;6;68%
Decatur;Clear;78;ESE;3;61%
Del Rio;Clear;79;NE;5;66%
Del Rio Laughlin AFB;Mostly clear;74;ENE;5;74%
Denton;Clear;71;Calm;0;86%
Dryden;Clear;75;NNE;5;61%
Dumas;Clear;66;SW;9;54%
Edinburg;Mostly cloudy;78;SSE;6;91%
El Paso;Clear;74;SE;5;41%
Ellington;Clear;78;N;1;82%
Falfurrias;Mostly cloudy;82;NE;3;91%
Fort Hood;Clear;76;SSW;5;68%
Fort Worth;Clear;74;Calm;0;76%
Fort Worth Alliance;Clear;75;N;3;73%
Fort Worth Nas;Clear;75;W;3;73%
Fort Worth Spinks;Clear;69;Calm;0;89%
Fredericksburg;Clear;66;Calm;0;84%
Gainesville;Clear;70;Calm;0;90%
Galveston;Clear;84;Calm;0;79%
Gatesville;Clear;72;Calm;0;73%
Georgetown;Clear;72;Calm;0;75%
Giddings;Clear;74;Calm;0;93%
Gilmer;Clear;70;Calm;0;92%
Graham;Clear;67;Calm;0;88%
Granbury;Clear;72;Calm;0;79%
Grand Prairie;Clear;81;Calm;0;56%
Greenville;Clear;75;Calm;0;83%
Guadalupe Pass;Clear;69;ENE;13;50%
Hamilton;Clear;72;SW;3;68%
Harlingen;Mostly cloudy;79;SSE;3;97%
Hearne;Clear;71;Calm;0;82%
Hebbronville;Mostly cloudy;78;Calm;0;93%
Henderson;Clear;68;Calm;0;92%
Hereford;Clear;61;W;3;72%
Hillsboro;Clear;77;SSE;3;67%
Hondo;Clear;74;ENE;5;84%
Houston;Clear;81;Calm;0;78%
Houston (Hobby Airport);Clear;78;N;3;84%
Houston / Dunn Helistop;Clear;81;Calm;0;78%
Houston / Southwest Airport;Clear;73;Calm;0;100%
Houston Clover;Clear;77;Calm;0;87%
Houston Hooks;Clear;74;Calm;0;87%
Houston Hull;Clear;74;Calm;0;100%
Houston Intercontinental;Clear;76;NNW;3;87%
Huntsville;Clear;75;Calm;0;78%
Ingleside;Thunderstorms;80;E;16;88%
Jacksonville;Clear;73;Calm;0;81%
Jasper;Clear;73;Calm;0;98%
Junction;Partly cloudy;68;NW;3;75%
Kellyusa Airport;Clear;78;ENE;6;84%
Kerrville;Clear;67;Calm;0;84%
Killeen;Clear;76;SSW;5;68%
Killeen/Ft Hood;Clear;76;SSW;5;68%
Kingsville Nas;Mostly cloudy;79;N;2;90%
La Grange;Clear;73;Calm;0;97%
Lago Vista;Clear;76;Calm;0;73%
Lancaster;Clear;72;Calm;0;81%
Laredo;Intermittent clouds;79;NNE;11;84%
Llano;Clear;72;Calm;0;68%
Longview;Clear;72;Calm;0;87%
Lubbock;Mostly clear;70;S;5;66%
Lufkin;Clear;71;Calm;0;89%
Mcallen;Mostly cloudy;80;SSE;5;81%
Mcgregor;Clear;71;Calm;0;75%
Mckinney;Partly cloudy;72;N;3;83%
Mesquite;Clear;72;Calm;0;93%
Midland;Clear;74;ESE;5;56%
Midland Airpark;Clear;74;ESE;5;56%
Midlothian;Clear;70;Calm;0;84%
Mineola;Clear;72;Calm;0;87%
Mineral Wells;Clear;72;Calm;0;83%
Mount Pleasant;Clear;69;Calm;0;93%
Nacogdoches;Clear;68;Calm;0;96%
New Braunfels;Clear;72;NNE;3;83%
Odessa;Clear;72;SE;7;54%
Orange;Clear;74;Calm;0;100%
Palacios;Clear;79;NNE;5;84%
Palestine;Clear;71;Calm;0;92%
Pampa;Clear;65;S;9;69%
Pampa / Mesa Vista;Clear;61;SW;6;77%
Paris;Clear;74;Calm;0;81%
Pecos;Clear;74;ENE;6;50%
Perryton;Clear;61;Calm;0;80%
Plainview;Clear;64;SW;6;67%
Pleasanton;Clear;75;Calm;0;90%
Port Aransas;Thunderstorms;83;E;12;84%
Port Isabel;Mostly cloudy;81;ESE;6;87%
Port Lavaca;Clear;81;NE;5;93%
Randolph AFB;Clear;74;NNE;5;88%
Robstown;Showers;76;NE;3;94%
Rockport;Thunderstorms;77;SSW;8;84%
Rocksprings;Clear;70;E;4;87%
San Angelo;Clear;67;Calm;0;70%
San Antonio;Clear;74;ENE;3;89%
San Antonio Stinson;Clear;79;ENE;5;81%
San Marcos;Clear;72;N;5;78%
Seminole;Mostly clear;66;Calm;0;63%
Sherman-Denison;Clear;72;Calm;0;92%
Snyder;Clear;72;S;3;64%
Sonora;Partly cloudy;66;E;3;77%
Stephenville;Clear;70;Calm;0;81%
Sulphur Springs;Clear;74;Calm;0;88%
Sweetwater;Clear;71;Calm;0;67%
Temple;Clear;73;Calm;0;75%
Terrell;Clear;76;Calm;0;81%
Tyler;Clear;74;Calm;1;77%
Uvalde;Clear;74;ENE;6;86%
Vernon;Clear;71;Calm;0;71%
Victoria;Clear;78;NNE;5;91%
Waco;Clear;73;Calm;0;73%
Weslaco;Mostly cloudy;78;SSE;3;85%
Wharton;Clear;72;N;5;95%
Wichita Falls;Showers;73;SSW;9;80%
Wink;Clear;73;E;6;52%
Zapata;Mostly cloudy;78;E;9;94%
_____
Copyright 2019 AccuWeather