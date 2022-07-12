WFO BINGHAMTON Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, July 12, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 460 NATIONAL WEATHER SERVICE BINGHAMTON NY 700 PM EDT TUE JUL 12 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH 460 TO EXPIRE AT 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN NEW YORK THIS ALLOWS TO EXPIRE 1 COUNTY IN CENTRAL NEW YORK SULLIVAN IN PENNSYLVANIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 2 COUNTIES IN NORTHEAST PENNSYLVANIA PIKE WAYNE THIS INCLUDES THE CITIES OF HAWLEY, HONESDALE, MILFORD, AND MONTICELLO. _____ Copyright 2022 AccuWeather