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NY WFO ALBANY Warnings, Watches, and Advisories

WFO ALBANY Warnings, Watches and Advisories for Tuesday, July 12, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 460

NATIONAL WEATHER SERVICE ALBANY NY

441 PM EDT TUE JUL 12 2022

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 460 FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS CANCELS 11 COUNTIES

IN EAST CENTRAL NEW YORK

ALBANY RENSSELAER SARATOGA

SCHENECTADY SCHOHARIE WARREN

WASHINGTON

IN EASTERN NEW YORK

FULTON HAMILTON HERKIMER

MONTGOMERY

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, AMSTERDAM, BREAKABEEN,

CAMBRIDGE, CAROGA LAKE, COBLESKILL, DOLGEVILLE, FORT EDWARD,

FRANKFORT, GILBOA, GLENS FALLS, GLOVERSVILLE, GRANVILLE,

GREENWICH, HERKIMER, HOFFMEISTER, HUDSON FALLS, HULETTS LANDING,

ILION, JEFFERSON, JOHNSTOWN, LITTLE FALLS, LIVINGSTONVILLE,

LONG LAKE, MIDDLEBURGH, MOHAWK, NORTH BLENHEIM, ROTTERDAM,

SABATTIS, SARATOGA LAKE, SARATOGA SPRINGS, SCHENECTADY, TROY,

WELLS, WEST GLENS FALLS, AND WHITEHALL.

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 460 REMAINS VALID UNTIL 7 PM EDT THIS

EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

COLUMBIA GREENE ULSTER

IN VERMONT THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN SOUTHERN VERMONT

BENNINGTON WINDHAM

THIS INCLUDES THE CITIES OF ATHENS, BELLOWS FALLS, BENNINGTON,

BRATTLEBORO, CAIRO, CATSKILL, COXSACKIE, GUILFORD CENTER,

JEFFERSON HEIGHTS, KINGSTON, NEW LEBANON, NEW PALTZ, POWNAL,

STAMFORD, WEST BRATTLEBORO, AND WOODFORD STATE PARK.

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM

WATCH 460 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 7 PM EDT THIS

EVENING

IN CONNECTICUT THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN NORTHWESTERN CONNECTICUT

LITCHFIELD

IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN WESTERN MASSACHUSETTS

BERKSHIRE

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

DUTCHESS

THIS INCLUDES THE CITIES OF ARLINGTON, BEACON, DALTON, FLORIDA,

HANCOCK, NORTH ADAMS, PITTSFIELD, POUGHKEEPSIE, AND TORRINGTON.

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