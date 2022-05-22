WFO ALBANY Warnings, Watches and Advisories for Sunday, May 22, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 262 NATIONAL WEATHER SERVICE ALBANY NY 800 PM EDT SUN MAY 22 2022 THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS CANCELLED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 262 FOR THE FOLLOWING AREAS IN MASSACHUSETTS THIS CANCELS 1 COUNTY IN WESTERN MASSACHUSETTS BERKSHIRE IN NEW YORK THIS CANCELS 6 COUNTIES IN EASTERN NEW YORK ALBANY COLUMBIA GREENE RENSSELAER ULSTER WASHINGTON IN VERMONT THIS CANCELS 2 COUNTIES IN SOUTHERN VERMONT BENNINGTON WINDHAM THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBANY, ATHENS, BELLOWS FALLS, BENNINGTON, BRATTLEBORO, CAIRO, CAMBRIDGE, CATSKILL, COXSACKIE, DALTON, FLORIDA, FORT EDWARD, GRANVILLE, GREENWICH, GUILFORD CENTER, HANCOCK, HUDSON FALLS, HULETTS LANDING, JEFFERSON HEIGHTS, KINGSTON, NEW LEBANON, NEW PALTZ, NORTH ADAMS, PITTSFIELD, POWNAL, STAMFORD, TROY, WEST BRATTLEBORO, WHITEHALL, AND WOODFORD STATE PARK. SEVERE THUNDERSTORM WATCH 262 REMAINS VALID UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN CONNECTICUT THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWESTERN CONNECTICUT LITCHFIELD IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY DUTCHESS THIS INCLUDES THE CITIES OF ARLINGTON, BEACON, POUGHKEEPSIE, AND TORRINGTON. _____ Copyright 2022 AccuWeather