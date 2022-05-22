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NY Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Sunday, May 22, 2022

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 262

NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK

313 PM EDT SUN MAY 22 2022

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 262 REMAINS IN EFFECT UNTIL 1000 PM EDT

FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

NY

. NEW YORK COUNTIES INCLUDED ARE

ALBANY CLINTON COLUMBIA

DUTCHESS ESSEX FULTON

GREENE HAMILTON HERKIMER

MONTGOMERY RENSSELAER SARATOGA

SCHENECTADY SCHOHARIE ULSTER

WARREN WASHINGTON

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