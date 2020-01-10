NY Forecast
NY Forecast for Saturday, January 11, 2020
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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index
Albany;A shower in the p.m.;58;53;S;16;75%;88%;1
Binghamton;Occasional rain;54;50;S;20;94%;91%;0
Buffalo;Rain;53;41;S;19;85%;97%;0
Central Park;Overcast;64;58;SSW;19;75%;66%;1
Dansville;Rain, breezy, milder;57;49;S;14;81%;90%;1
Dunkirk;Rain, breezy, mild;54;43;SE;18;90%;98%;0
East Hampton;Cloudy, breezy, mild;54;51;SSW;15;90%;32%;1
Elmira;Occasional rain;56;52;S;18;85%;82%;1
Farmingdale;Winds subsiding;58;53;SSW;18;84%;60%;1
Fort Drum;Rain, breezy, mild;50;32;NE;15;90%;96%;0
Fulton;Rain, breezy, mild;52;43;SE;14;79%;97%;0
Glens Falls;Breezy with rain;51;41;S;15;94%;90%;0
Islip;Winds subsiding;56;52;SSW;18;86%;59%;1
Ithaca;A little rain;55;51;S;19;92%;84%;1
Jamestown;A little rain;55;46;SSE;15;92%;87%;1
Massena;Mild with rain;47;19;ENE;10;90%;96%;0
Montauk;Winds subsiding;54;50;SW;18;96%;31%;1
Montgomery;A stray p.m. shower;59;55;SSW;19;89%;84%;1
Monticello;An afternoon shower;54;51;SSW;19;90%;93%;1
New York;Cloudy;64;58;S;19;66%;65%;1
New York Jfk;Cloudy and breezy;58;53;SSW;20;88%;33%;1
New York Lga;Considerable clouds;63;57;S;19;75%;66%;1
Newburgh;Cloudy and windy;59;56;S;19;83%;81%;1
Niagara Falls;Mild with heavy rain;50;38;E;13;88%;96%;0
Ogdensburg;Rain, breezy, mild;47;23;NE;15;86%;94%;0
Penn (Yan);Occasional rain;56;52;S;15;82%;85%;1
Plattsburgh;Rain beginning;47;27;N;15;91%;95%;1
Poughkeepsie;A stray p.m. shower;60;56;S;19;85%;85%;1
Rochester;Milder with rain;52;41;ENE;10;78%;94%;0
Rome;Breezy with rain;52;47;E;15;94%;95%;0
Saranac Lake;Rain beginning;49;27;ENE;15;92%;97%;1
Shirley;Cloudy, breezy, mild;56;53;SSW;16;79%;31%;1
Syracuse;Rain, windy, milder;55;47;SSE;18;83%;96%;1
Watertown;Rain, breezy, mild;50;32;NE;14;91%;97%;0
Wellsville;A little rain;55;47;S;21;81%;90%;1
Westhampton Beach;Winds subsiding;57;53;SSW;18;87%;31%;1
White Plains;Cloudy and breezy;59;54;SSW;19;85%;72%;1
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