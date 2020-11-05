NY Current Conditions as of 02:00 AM EST Thursday, November 5, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Clear;45;S;2;79%

Binghamton;Clear;51;SSW;10;51%

Buffalo;Clear;55;SSW;5;50%

Central Park;Clear;54;SW;7;77%

Dansville;Clear;52;SE;5;52%

Dunkirk;Clear;56;SSW;7;50%

East Hampton;Mostly clear;55;SSW;7;92%

Elmira;Clear;35;Calm;0;88%

Farmingdale;Mostly clear;54;SW;6;86%

Fort Drum;Clear;58;SSW;15;40%

Fulton;Clear;58;S;10;42%

Glens Falls;Clear;47;WSW;3;55%

Islip;Mostly clear;53;SW;2;84%

Ithaca;Clear;51;SSE;9;54%

Jamestown;Clear;53;SSW;8;48%

Massena;Clear;55;S;3;92%

Montauk;Mostly clear;58;SW;8;83%

Montgomery;Clear;34;Calm;0;96%

Monticello;Clear;35;WSW;1;90%

New York;Clear;54;SW;2;77%

New York Jfk;Mostly clear;50;WSW;6;89%

New York Lga;Clear;55;SSW;7;71%

Newburgh;Clear;44;WSW;1;78%

Niagara Falls;Clear;54;SSW;7;58%

Ogdensburg;Clear;52;S;9;53%

Penn (Yan);Clear;55;SSW;12;46%

Plattsburgh;Clear;33;Calm;0;88%

Poughkeepsie;Clear;38;Calm;0;89%

Rochester;Clear;59;SW;13;40%

Rome;Clear;51;ESE;8;54%

Saranac Lake;Clear;31;Calm;0;96%

Shirley;Mostly clear;55;SSW;5;83%

Syracuse;Clear;57;SSE;7;41%

Watertown;Clear;60;S;12;37%

Wellsville;Clear;53;SW;10;44%

Westhampton Beach;Mostly clear;56;SSW;5;86%

White Plains;Clear;51;N;3;79%

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