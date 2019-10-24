NY Current Conditions as of 02:00 AM EDT Thursday, October 24, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Albany;Clear;40;Calm;1;87%

Binghamton;Clear;44;SW;8;53%

Buffalo;Clear;51;SW;11;63%

Central Park;Clear;55;W;6;43%

Dansville;Clear;39;S;5;75%

Dunkirk;Clear;50;SSW;14;53%

East Hampton;Clear;45;W;3;85%

Elmira;Clear;34;Calm;0;92%

Farmingdale;Clear;48;W;3;65%

Fort Drum;Clear;47;SW;9;68%

Fulton;Clear;43;S;7;65%

Glens Falls;Clear;38;SSW;3;85%

Islip;Clear;47;WNW;5;78%

Ithaca;Clear;44;S;6;57%

Jamestown;Clear;43;S;7;62%

Massena;Clear;50;SW;12;71%

Montauk;Clear;56;Calm;0;71%

Montgomery;Clear;37;Calm;0;92%

Monticello;Clear;38;W;4;86%

New York;Clear;56;N;6;46%

New York Jfk;Clear;55;W;8;50%

New York Lga;Clear;56;W;9;40%

Newburgh;Clear;45;W;7;70%

Niagara Falls;Clear;52;SW;12;69%

Ogdensburg;Clear;46;SSW;7;87%

Penn (Yan);Clear;43;Calm;0;67%

Plattsburgh;Mostly cloudy;52;S;5;61%

Poughkeepsie;Clear;39;Calm;0;88%

Rochester;Clear;47;SW;10;51%

Rome;Clear;37;Calm;0;95%

Saranac Lake;Clear;44;WSW;7;76%

Shirley;Clear;45;WNW;5;76%

Syracuse;Partly cloudy;46;SSW;8;55%

Watertown;Clear;46;S;6;70%

Wellsville;Clear;44;SW;10;55%

Westhampton Beach;Clear;34;Calm;0;88%

White Plains;Clear;49;WNW;7;54%

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