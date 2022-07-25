CT Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches, and Advisories

Storm Prediction Ctr, Norman, OK Warnings, Watches and Advisories for Monday, July 25, 2022 _____ SEVERE THUNDERSTORM WATCH SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 502 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 553 PM EDT MON JUL 25 2022 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 502 REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM EDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS CT . CONNECTICUT COUNTIES INCLUDED ARE FAIRFIELD HARTFORD LITCHFIELD MIDDLESEX NEW HAVEN NEW LONDON TOLLAND WINDHAM SEVERE THUNDERSTORM WATCH 502 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS IN CONNECTICUT THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN NORTHWESTERN CONNECTICUT LITCHFIELD IN MASSACHUSETTS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY IN WESTERN MASSACHUSETTS BERKSHIRE THIS INCLUDES THE CITIES OF DALTON, FLORIDA, HANCOCK, NORTH ADAMS, PITTSFIELD, AND TORRINGTON. _____ Copyright 2022 AccuWeather