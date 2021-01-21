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Weather

CT Forecast

CT Forecast for Friday, January 22, 2021

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City/Town;Weather Condition;High Temp (F);Low Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%);Chance of Precip. (%);UV Index

Bridgeport;Partly sunny, breezy;41;22;WNW;17;53%;10%;2

Chester;Breezy with sunshine;42;24;WNW;14;51%;10%;2

Danbury;Partly sunny, breezy;39;22;WNW;14;57%;13%;2

Groton;Mostly sunny, breezy;42;23;WNW;16;53%;5%;2

Hartford;Mostly sunny, breezy;44;24;WNW;15;50%;14%;2

Meriden;Mostly sunny, breezy;40;19;WNW;15;54%;11%;2

New Haven;Mostly sunny, breezy;42;25;WNW;15;52%;8%;2

Oxford;Breezy with sunshine;38;20;WNW;14;68%;33%;2

Willimantic;Mostly sunny, breezy;42;21;WNW;15;54%;9%;2

Windsor Locks;Mostly sunny, breezy;40;20;WNW;15;54%;17%;2

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