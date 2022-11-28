CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Monday, November 28, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Mostly clear;51;WSW;5;87% Chester;Clear;54;W;8;81% Danbury;Mostly cloudy;53;SSW;5;71% Groton;Clear;53;W;7;81% Hartford;Clear;51;SW;4;82% Meriden;Mostly clear;51;WSW;4;77% New Haven;Clear;52;WSW;7;84% Oxford;Mostly cloudy;50;N;3;81% Willimantic;Clear;53;WSW;8;79% Windsor Locks;Mostly clear;48;SW;3;91% _____ Copyright 2022 AccuWeather