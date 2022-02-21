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Weather

CT Current Conditions

CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Monday, February 21, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Mostly clear;32;SW;4;45%

Chester;Clear;32;N;5;74%

Danbury;Clear;32;WSW;8;51%

Groton;Mostly clear;34;WSW;12;76%

Hartford;Mostly clear;33;SSW;8;53%

Meriden;Clear;32;S;6;56%

New Haven;Mostly clear;37;SW;8;59%

Oxford;Mostly clear;27;SW;7;71%

Willimantic;Clear;31;SSW;5;69%

Windsor Locks;Mostly clear;31;S;13;56%

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