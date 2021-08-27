CT Current Conditions as of 03:00 AM EDT Friday, August 27, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Mostly clear;75;WSW;2;87% Chester;Mostly clear;75;WSW;5;94% Danbury;Mostly clear;75;Calm;0;90% Groton;Clear;71;W;2;93% Hartford;Mostly clear;76;ENE;1;90% Meriden;Partly cloudy;74;Calm;0;90% New Haven;Mostly clear;76;SSW;1;86% Oxford;Mostly clear;74;Calm;0;93% Willimantic;Mostly clear;73;Calm;0;93% Windsor Locks;Partly cloudy;74;NE;1;98% _____ Copyright 2021 AccuWeather