CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Wednesday, February 24, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Bridgeport;Clear;40;W;3;71% Chester;Mostly clear;36;WSW;5;86% Danbury;Mostly clear;42;W;8;57% Groton;Mostly cloudy;40;W;6;70% Hartford;Partly cloudy;44;NW;8;55% Meriden;Mostly clear;33;Calm;0;84% New Haven;Clear;38;S;3;72% Oxford;Mostly clear;38;W;6;79% Willimantic;Mostly cloudy;41;NW;9;64% Windsor Locks;Mostly cloudy;40;WNW;13;64% _____ Copyright 2021 AccuWeather