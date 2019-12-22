CT Current Conditions as of 02:00 AM EST Sunday, December 22, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Bridgeport;Clear;26;WNW;2;90%

Chester;Clear;26;N;2;81%

Danbury;Clear;17;Calm;0;87%

Groton;Mostly clear;25;Calm;0;96%

Hartford;Clear;22;Calm;0;88%

Meriden;Clear;19;Calm;0;87%

New Haven;Clear;24;Calm;0;84%

Oxford;Clear;24;WSW;5;91%

Willimantic;Mostly cloudy;20;Calm;0;88%

Windsor Locks;Clear;21;SSE;5;84%

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