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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PST Tuesday, January 24, 2023

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;5;Calm;0;87%

Arcata;Clear;38;ESE;2;96%

Auburn;Clear;38;NE;1;81%

Avalon;Mostly clear;47;SE;3;42%

Bakersfield;Clear;39;ENE;3;83%

Beale AFB;Clear;46;E;3;63%

Big Bear City;Mostly clear;18;Calm;0;73%

Bishop;Clear;32;WNW;6;47%

Blue Canyon;Clear;38;N;5;40%

Blythe;Clear;49;NW;2;35%

Burbank;Clear;48;NE;3;50%

Camarillo;Clear;43;ENE;5;79%

Camp Pendleton;Clear;50;ENE;5;47%

Campo;Clear;28;NE;3;71%

Carlsbad;Clear;40;Calm;0;70%

Chico;Clear;41;Calm;0;65%

China Lake;Clear;40;WNW;4;37%

Chino;Clear;44;NNE;4;54%

Concord;Clear;49;ESE;3;45%

Corona;Clear;47;ENE;4;46%

Crescent City;Clear;49;NNE;5;79%

Daggett-Barstow;Clear;43;WNW;3;36%

Edwards AFB;Mostly clear;33;NNW;7;62%

El Centro;Mostly clear;45;SSW;8;35%

Eureka;Clear;43;ESE;3;97%

Fairfield;Clear;47;ENE;3;43%

Fresno;Clear;41;Calm;0;88%

Fullerton;Clear;50;ENE;9;47%

Hanford;Clear;33;NE;3;94%

Hawthorne;Clear;53;Calm;0;41%

Hayward;Clear;41;NNE;2;68%

Imperial;Mostly clear;45;SSW;8;35%

Imperial Beach;Clear;47;E;7;76%

Lancaster;Mostly clear;33;ENE;4;59%

Lemoore Nas;Clear;35;Calm;0;88%

Lincoln;Clear;34;NE;6;100%

Livermore;Clear;41;ENE;3;68%

Lompoc;Clear;40;W;2;82%

Long Beach;Mostly clear;51;Calm;0;51%

Los Alamitos;Partly cloudy;51;Calm;0;51%

Los Angeles;Clear;51;NNE;3;44%

Los Angeles Downtown;Clear;51;NNE;3;44%

Madera;Clear;40;ENE;3;87%

Mammoth;Clear;21;NE;2;78%

Marysville;Clear;42;NNE;3;72%

Mather AFB;Clear;37;NNE;5;86%

Merced;Clear;40;E;3;89%

Merced (airport);Clear;40;E;3;89%

Miramar Mcas;Clear;39;E;5;79%

Modesto;Clear;38;ESE;6;92%

Moffett Nas;Clear;43;Calm;0;65%

Mojave;Clear;32;NNW;8;55%

Montague;Clear;28;Calm;0;84%

Monterey Rabr;Clear;45;ESE;7;53%

Mount Shasta;Clear;38;Calm;5;50%

Napa County;Clear;42;Calm;0;67%

Needles;Clear;49;N;10;33%

North Island;Clear;51;NE;3;65%

Oakland;Clear;50;ENE;2;50%

Oceanside;Clear;40;Calm;0;70%

Ontario;Clear;44;NNE;4;54%

Oroville;Clear;52;N;5;37%

Oxnard;Clear;46;N;3;76%

Palm Springs;Clear;52;Calm;0;32%

Palmdale;Partly cloudy;34;W;9;58%

Paso Robles;Clear;36;Calm;0;85%

Point Mugu;Clear;46;N;5;82%

Porterville;Clear;46;ENE;2;68%

Ramona;Clear;38;ENE;3;62%

Redding;Clear;55;NNE;8;29%

Riverside;Clear;54;NE;4;31%

Riverside March;Clear;39;NNE;3;54%

Sacramento;Clear;41;ENE;2;81%

Sacramento International;Clear;42;ENE;2;78%

Salinas;Clear;43;Calm;0;70%

San Bernardino;Clear;42;Calm;0;42%

San Carlos;Clear;42;ENE;2;67%

San Diego;Clear;49;ENE;3;72%

San Diego Brown;Clear;46;Calm;0;75%

San Diego Montgomery;Clear;45;Calm;0;70%

San Francisco;Clear;48;E;2;59%

San Jose;Clear;46;SE;5;57%

San Luis Obispo;Clear;40;Calm;0;76%

San Nicolas Island;Clear;54;NW;10;64%

Sandberg;Clear;36;NNE;10;40%

Santa Ana;Clear;48;ENE;3;62%

Santa Barbara;Clear;40;NE;2;76%

Santa Maria;Clear;40;SE;3;85%

Santa Monica;Clear;49;NE;3;51%

Santa Rosa;Clear;42;NW;6;76%

Santa Ynez;Clear;37;Calm;0;93%

Santee;Clear;41;W;3;75%

South Lake Tahoe;Mostly clear;20;NE;4;69%

Stockton;Clear;43;ESE;3;83%

Thermal;Clear;56;WNW;12;24%

Truckee-Tahoe;Clear;7;Calm;0;85%

Twentynine Palms;Clear;45;NW;8;32%

Ukiah;Clear;39;Calm;0;88%

Vacaville;Clear;52;N;12;39%

Van Nuys;Clear;47;N;3;50%

Vandenberg AFB;Clear;40;SE;9;88%

Victorville;Clear;34;Calm;0;55%

Visalia;Clear;41;Calm;0;92%

Watsonville;Clear;39;NE;2;75%

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Copyright 2023 AccuWeather

Written By