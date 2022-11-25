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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, November 24, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;25;N;3;74%

Arcata;Partly cloudy;46;E;2;91%

Auburn;Clear;50;ENE;3;59%

Avalon;Clear;64;ESE;6;20%

Bakersfield;Clear;55;NE;4;25%

Beale AFB;Clear;43;Calm;0;82%

Big Bear City;Clear;32;E;8;34%

Bishop;Clear;34;WNW;4;40%

Blue Canyon;Clear;50;N;3;26%

Blythe;Mostly clear;59;NE;9;25%

Burbank;Clear;55;NE;4;32%

Camarillo;Clear;66;ENE;6;12%

Camp Pendleton;Clear;65;S;6;13%

Campo;Clear;55;NE;12;19%

Carlsbad;Clear;44;Calm;0;65%

Chico;Clear;50;NNE;7;53%

China Lake;Mostly clear;40;WSW;4;25%

Chino;Clear;55;NE;4;26%

Concord;Clear;45;Calm;0;76%

Corona;Clear;62;ENE;5;15%

Crescent City;Mostly cloudy;44;E;3;92%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;42;SSE;5;24%

Edwards AFB;Partly cloudy;42;N;8;23%

El Centro;Mostly clear;60;NNE;8;20%

Eureka;Partly cloudy;44;E;7;89%

Fairfield;Clear;45;NNE;2;69%

Fresno;Partly cloudy;49;Calm;0;65%

Fullerton;Mostly clear;58;ENE;6;21%

Hanford;Clear;37;NNW;1;89%

Hawthorne;Partly cloudy;60;Calm;0;28%

Hayward;Clear;48;ENE;2;62%

Imperial;Mostly clear;60;NNE;8;20%

Imperial Beach;Clear;47;N;5;68%

Lancaster;Partly cloudy;44;NE;7;21%

Lemoore Nas;Partly cloudy;41;W;3;62%

Lincoln;Clear;36;ENE;3;100%

Livermore;Clear;41;ENE;2;80%

Lompoc;Clear;42;ENE;6;64%

Long Beach;Partly cloudy;60;Calm;0;28%

Los Alamitos;Mostly clear;60;Calm;0;28%

Los Angeles;Clear;56;NNE;3;50%

Los Angeles Downtown;Clear;56;NNE;3;50%

Madera;Clear;47;ENE;1;72%

Mammoth;Clear;43;SSE;5;29%

Marysville;Clear;46;NNE;2;86%

Mather AFB;Clear;43;E;3;81%

Merced;Clear;45;Calm;0;76%

Merced (airport);Clear;45;Calm;0;76%

Miramar Mcas;Clear;57;ENE;8;19%

Modesto;Clear;41;Calm;0;92%

Moffett Nas;Clear;48;Calm;0;70%

Mojave;Partly cloudy;39;NNW;8;22%

Montague;Partly cloudy;29;WSW;3;74%

Monterey Rabr;Clear;49;ESE;8;54%

Mount Shasta;Clear;36;Calm;0;56%

Napa County;Clear;45;Calm;0;70%

Needles;Clear;59;N;10;18%

North Island;Clear;58;NW;5;47%

Oakland;Mostly clear;54;NNE;2;76%

Oceanside;Clear;44;Calm;0;65%

Ontario;Clear;55;NE;4;26%

Oroville;Clear;51;ENE;3;66%

Oxnard;Clear;64;ENE;6;12%

Palm Springs;Clear;67;NW;7;11%

Palmdale;Mostly clear;47;E;13;22%

Paso Robles;Clear;45;Calm;0;55%

Point Mugu;Clear;67;NE;20;13%

Porterville;Clear;54;ENE;3;52%

Ramona;Clear;61;NE;6;17%

Redding;Mostly clear;47;NNE;3;55%

Riverside;Clear;62;NE;5;16%

Riverside March;Clear;57;NNE;5;16%

Sacramento;Clear;47;NE;1;77%

Sacramento International;Clear;47;N;1;72%

Salinas;Clear;47;ESE;3;73%

San Bernardino;Clear;54;E;5;17%

San Carlos;Clear;50;E;2;64%

San Diego;Clear;61;ENE;4;27%

San Diego Brown;Clear;57;ENE;7;22%

San Diego Montgomery;Clear;59;N;7;17%

San Francisco;Clear;54;NE;2;58%

San Jose;Mostly clear;54;Calm;0;54%

San Luis Obispo;Clear;47;Calm;0;55%

San Nicolas Island;Clear;64;NNE;6;31%

Sandberg;Clear;42;NE;14;22%

Santa Ana;Clear;69;NE;6;13%

Santa Barbara;Clear;53;NNE;3;44%

Santa Maria;Clear;46;E;5;65%

Santa Monica;Clear;59;NNW;3;28%

Santa Rosa;Partly cloudy;43;N;3;76%

Santa Ynez;Clear;46;Calm;0;45%

Santee;Clear;54;WNW;7;24%

South Lake Tahoe;Clear;26;SSE;2;82%

Stockton;Clear;48;ESE;2;69%

Thermal;Clear;56;W;3;21%

Truckee-Tahoe;Clear;23;Calm;0;79%

Twentynine Palms;Clear;48;NW;5;22%

Ukiah;Clear;45;Calm;0;68%

Vacaville;Clear;43;SW;3;67%

Van Nuys;Clear;58;N;4;18%

Vandenberg AFB;Clear;47;SE;7;51%

Victorville;Clear;41;S;3;26%

Visalia;Clear;45;Calm;0;70%

Watsonville;Clear;45;NE;2;59%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By