CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, November 23, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;19;Calm;0;91% Arcata;Clear;44;ESE;2;97% Auburn;Clear;44;NE;2;78% Avalon;Clear;62;N;1;12% Bakersfield;Clear;46;E;3;59% Beale AFB;Clear;44;Calm;0;77% Big Bear City;Partly cloudy;34;Calm;0;37% Bishop;Clear;37;W;6;36% Blue Canyon;Clear;47;ENE;9;21% Blythe;Clear;55;NW;4;24% Burbank;Clear;54;NNE;3;48% Camarillo;Clear;45;NNW;3;79% Camp Pendleton;Clear;50;Calm;3;56% Campo;Clear;35;ENE;4;52% Carlsbad;Clear;43;Calm;0;82% Chico;Clear;50;NNE;6;34% China Lake;Partly cloudy;40;NNE;3;36% Chino;Clear;52;N;3;41% Concord;Mostly clear;47;Calm;0;73% Corona;Mostly clear;57;NNW;2;46% Crescent City;Clear;46;NE;3;76% Daggett-Barstow;Partly cloudy;47;W;8;24% Edwards AFB;Mostly cloudy;37;Calm;0;31% El Centro;Partly cloudy;49;W;6;35% Eureka;Clear;43;Calm;0;93% Fairfield;Mostly clear;44;NE;3;75% Fresno;Mostly clear;48;Calm;0;67% Fullerton;Partly cloudy;54;Calm;0;82% Hanford;Clear;37;ENE;2;90% Hawthorne;Partly cloudy;57;Calm;0;83% Hayward;Fog;45;NE;2;71% Imperial;Partly cloudy;49;W;6;35% Imperial Beach;Partly cloudy;52;N;2;82% Lancaster;Partly cloudy;38;ESE;4;44% Lemoore Nas;Clear;40;WSW;8;57% Lincoln;Clear;36;ENE;5;93% Livermore;Clear;48;ENE;2;57% Lompoc;Mostly clear;43;ENE;8;96% Long Beach;Partly cloudy;55;Calm;0;79% Los Alamitos;Partly cloudy;55;Calm;0;79% Los Angeles;Clear;55;NNE;2;83% Los Angeles Downtown;Clear;55;NNE;2;83% Madera;Clear;44;E;2;75% Mammoth;Clear;25;E;2;83% Marysville;Clear;45;NNW;2;82% Mather AFB;Clear;41;E;5;86% Merced;Clear;39;Calm;0;82% Merced (airport);Clear;39;Calm;0;82% Miramar Mcas;Clear;47;E;7;58% Modesto;Clear;41;Calm;0;88% Moffett Nas;Clear;48;Calm;0;70% Mojave;Partly cloudy;41;NW;6;35% Montague;Mostly clear;31;NNE;5;82% Monterey Rabr;Mostly clear;50;E;5;60% Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;78% Napa County;Clear;40;Calm;0;79% Needles;Clear;62;NNW;14;15% North Island;Partly cloudy;53;Calm;0;76% Oakland;Fog;51;NE;1;92% Oceanside;Clear;43;Calm;0;82% Ontario;Clear;52;N;3;41% Oroville;Clear;55;NNE;5;34% Oxnard;Clear;53;Calm;0;71% Palm Springs;Clear;55;NW;8;27% Palmdale;Partly cloudy;38;S;8;42% Paso Robles;Clear;46;ENE;7;60% Point Mugu;Mostly clear;48;W;3;89% Porterville;Clear;54;E;3;57% Ramona;Clear;48;NE;3;53% Redding;Clear;64;N;14;17% Riverside;Clear;73;NNE;5;11% Riverside March;Clear;48;ENE;3;50% Sacramento;Clear;46;ENE;1;70% Sacramento International;Clear;45;ENE;1;76% Salinas;Clear;47;Calm;0;89% San Bernardino;Clear;49;NE;7;34% San Carlos;Clear;47;ENE;1;79% San Diego;Partly cloudy;55;NE;2;62% San Diego Brown;Mostly clear;48;E;6;65% San Diego Montgomery;Clear;53;Calm;0;46% San Francisco;Fog;51;NE;1;74% San Jose;Clear;52;Calm;0;68% San Luis Obispo;Clear;57;Calm;0;40% San Nicolas Island;Clear;61;Calm;0;18% Sandberg;Clear;53;NE;13;18% Santa Ana;Partly cloudy;52;NE;2;93% Santa Barbara;Clear;44;N;2;73% Santa Maria;Clear;46;SE;3;70% Santa Monica;Clear;53;Calm;0;48% Santa Rosa;Mostly clear;43;NW;3;87% Santa Ynez;Mostly clear;43;Calm;0;81% Santee;Clear;46;Calm;0;61% South Lake Tahoe;Clear;27;ESE;3;79% Stockton;Mostly clear;48;ESE;3;69% Thermal;Clear;57;NNE;8;28% Truckee-Tahoe;Mostly clear;21;Calm;0;85% Twentynine Palms;Mostly clear;58;NNW;5;18% Ukiah;Mostly clear;43;Calm;0;85% Vacaville;Clear;49;E;5;49% Van Nuys;Clear;55;N;3;50% Vandenberg AFB;Clear;48;ESE;5;92% Victorville;Mostly clear;39;S;7;38% Visalia;Clear;44;Calm;0;78% Watsonville;Clear;46;N;2;76% _____ Copyright 2022 AccuWeather