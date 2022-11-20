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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Saturday, November 19, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;15;Calm;0;73%

Arcata;Clear;43;ESE;2;88%

Auburn;Clear;42;NE;3;67%

Avalon;Clear;58;NE;4;23%

Bakersfield;Clear;42;E;4;61%

Beale AFB;Clear;42;E;5;63%

Big Bear City;Clear;19;Calm;0;62%

Bishop;Clear;26;WNW;5;46%

Blue Canyon;Clear;42;Calm;0;33%

Blythe;Clear;54;N;4;22%

Burbank;Clear;58;NNE;4;19%

Camarillo;Clear;62;E;16;11%

Camp Pendleton;Clear;57;SW;6;19%

Campo;Clear;49;ENE;7;23%

Carlsbad;Clear;51;NE;6;36%

Chico;Clear;43;Calm;0;56%

China Lake;Partly cloudy;37;WNW;3;24%

Chino;Clear;47;N;4;32%

Concord;Mostly clear;43;SE;3;67%

Corona;Clear;58;ENE;6;17%

Crescent City;Mostly clear;41;E;3;75%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;37;W;7;31%

Edwards AFB;Partly cloudy;34;Calm;0;31%

El Centro;Clear;47;W;7;34%

Eureka;Clear;39;E;5;89%

Fairfield;Clear;40;NE;2;60%

Fresno;Partly cloudy;47;Calm;0;68%

Fullerton;Clear;57;NNE;5;21%

Hanford;Clear;41;N;2;84%

Hawthorne;Partly cloudy;57;Calm;0;26%

Hayward;Clear;45;ENE;2;62%

Imperial;Clear;47;W;7;34%

Imperial Beach;Clear;53;E;6;60%

Lancaster;Partly cloudy;35;NNE;6;33%

Lemoore Nas;Partly cloudy;40;W;7;52%

Lincoln;Clear;34;NE;3;86%

Livermore;Clear;40;ENE;2;76%

Lompoc;Clear;39;E;7;72%

Long Beach;Partly cloudy;58;WNW;5;21%

Los Alamitos;Mostly clear;58;WNW;5;21%

Los Angeles;Clear;56;NNE;4;29%

Los Angeles Downtown;Clear;56;NNE;4;29%

Madera;Clear;44;NE;2;78%

Mammoth;Clear;18;S;2;77%

Marysville;Clear;37;NE;2;81%

Mather AFB;Clear;37;Calm;0;75%

Merced;Clear;40;Calm;0;85%

Merced (airport);Clear;40;Calm;0;85%

Miramar Mcas;Clear;48;E;8;35%

Modesto;Clear;40;Calm;0;96%

Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;70%

Mojave;Partly cloudy;36;NW;7;23%

Montague;Clear;23;Calm;0;68%

Monterey Rabr;Clear;49;ESE;7;51%

Mount Shasta;Clear;24;Calm;0;77%

Napa County;Clear;41;Calm;0;67%

Needles;Clear;57;N;16;15%

North Island;Mostly clear;53;Calm;0;82%

Oakland;Clear;51;E;2;62%

Oceanside;Clear;51;NE;6;36%

Ontario;Clear;47;N;4;32%

Oroville;Clear;46;NE;3;57%

Oxnard;Clear;60;ENE;9;11%

Palm Springs;Clear;59;W;7;15%

Palmdale;Mostly clear;35;ESE;6;35%

Paso Robles;Clear;44;Calm;0;50%

Point Mugu;Clear;62;NE;16;14%

Porterville;Clear;54;ENE;3;52%

Ramona;Clear;56;NE;4;22%

Redding;Clear;38;Calm;0;67%

Riverside;Clear;61;NE;6;14%

Riverside March;Clear;52;NNE;4;23%

Sacramento;Clear;42;NNW;1;67%

Sacramento International;Mostly clear;40;N;1;68%

Salinas;Clear;45;ESE;6;65%

San Bernardino;Clear;44;NE;7;37%

San Carlos;Clear;47;E;2;65%

San Diego;Mostly clear;55;NE;2;60%

San Diego Brown;Clear;53;ESE;7;34%

San Diego Montgomery;Clear;54;NNE;3;43%

San Francisco;Clear;51;ENE;2;63%

San Jose;Clear;49;SSW;3;56%

San Luis Obispo;Clear;45;E;3;68%

San Nicolas Island;Clear;58;NNW;9;53%

Sandberg;Mostly clear;40;ENE;30;20%

Santa Ana;Clear;63;NNE;4;16%

Santa Barbara;Clear;44;NNE;2;53%

Santa Maria;Clear;44;ESE;3;65%

Santa Monica;Clear;62;N;5;11%

Santa Rosa;Clear;37;N;6;78%

Santa Ynez;Clear;41;ENE;3;56%

Santee;Clear;48;Calm;0;46%

South Lake Tahoe;Clear;21;S;2;71%

Stockton;Clear;45;ESE;2;76%

Thermal;Clear;51;NNW;8;24%

Truckee-Tahoe;Clear;14;S;3;92%

Twentynine Palms;Clear;50;NW;7;18%

Ukiah;Mostly clear;37;Calm;0;78%

Vacaville;Clear;39;Calm;0;59%

Van Nuys;Clear;57;N;5;16%

Vandenberg AFB;Clear;42;ESE;8;72%

Victorville;Clear;32;SW;8;43%

Visalia;Clear;42;Calm;0;82%

Watsonville;Clear;44;NE;2;63%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By