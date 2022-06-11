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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, June 10, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly clear;65;WNW;7;50%

Arcata;Mostly cloudy;63;WNW;1;95%

Auburn;Clear;76;ESE;2;49%

Avalon;Mostly cloudy;64;WNW;2;78%

Bakersfield;Clear;87;N;3;33%

Beale AFB;Clear;86;ESE;7;30%

Big Bear City;Clear;61;W;5;38%

Bishop;Clear;79;NW;7;31%

Blue Canyon;Clear;68;Calm;0;35%

Blythe;Clear;94;SSW;6;31%

Burbank;Partly cloudy;70;SW;3;73%

Camarillo;Cloudy;63;WSW;5;90%

Camp Pendleton;Cloudy;64;W;5;96%

Campo;Clear;67;N;2;56%

Carlsbad;Cloudy;64;W;5;86%

Chico;Partly cloudy;84;NE;6;28%

China Lake;Clear;89;W;10;16%

Chino;Mostly clear;69;W;4;71%

Concord;Clear;80;W;15;40%

Corona;Clear;68;WNW;3;73%

Crescent City;Cloudy;61;SSE;9;96%

Daggett-Barstow;Mostly clear;96;W;20;15%

Edwards AFB;Mostly clear;85;WSW;12;27%

El Centro;Clear;96;SSE;7;25%

Eureka;Partly cloudy;61;W;2;94%

Fairfield;Clear;79;W;6;45%

Fresno;Mostly clear;92;NW;14;23%

Fullerton;Partly cloudy;66;SSW;3;93%

Hanford;Mostly clear;85;NW;5;36%

Hawthorne;Cloudy;66;W;3;81%

Hayward;Clear;69;WSW;4;75%

Imperial;Clear;96;SSE;7;25%

Imperial Beach;Cloudy;64;N;5;86%

Lancaster;Mostly clear;82;WSW;5;27%

Lemoore Nas;Mostly clear;82;NW;12;37%

Lincoln;Clear;86;SW;6;32%

Livermore;Clear;74;WSW;6;51%

Lompoc;Clear;61;Calm;0;77%

Long Beach;Mostly cloudy;65;SSE;3;86%

Los Alamitos;Mostly cloudy;65;SSE;3;86%

Los Angeles;Cloudy;65;SW;2;86%

Los Angeles Downtown;Cloudy;65;SW;2;86%

Madera;Clear;83;NW;6;45%

Mammoth;Mostly clear;61;N;3;66%

Marysville;Clear;76;N;3;53%

Mather AFB;Mostly clear;81;SSW;5;47%

Merced;Clear;87;NNW;10;36%

Merced (airport);Clear;87;NNW;10;36%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;63;W;5;86%

Modesto;Clear;86;NW;15;33%

Moffett Nas;Clear;72;N;9;64%

Mojave;Clear;84;WNW;20;28%

Montague;Mostly cloudy;74;Calm;0;44%

Monterey Rabr;Mostly clear;69;WNW;5;62%

Mount Shasta;Mostly cloudy;71;Calm;0;37%

Napa County;Clear;74;N;7;61%

Needles;Mostly clear;102;WSW;14;12%

North Island;Cloudy;64;W;6;86%

Oakland;Clear;74;SW;3;80%

Oceanside;Cloudy;64;W;5;86%

Ontario;Mostly clear;69;W;4;71%

Oroville;Mostly clear;85;NNW;3;33%

Oxnard;Cloudy;60;W;5;100%

Palm Springs;Mostly clear;100;WNW;8;19%

Palmdale;Mostly clear;85;WSW;7;21%

Paso Robles;Clear;83;WNW;15;32%

Point Mugu;Cloudy;61;W;6;86%

Porterville;Clear;90;NE;3;37%

Ramona;Clear;68;WNW;2;64%

Redding;Mostly cloudy;88;W;9;23%

Riverside;Clear;72;W;4;65%

Riverside March;Clear;71;WNW;3;57%

Sacramento;Mostly clear;84;SW;3;38%

Sacramento International;Clear;81;WSW;3;35%

Salinas;Clear;73;NNW;10;56%

San Bernardino;Clear;76;W;8;48%

San Carlos;Clear;70;WNW;4;57%

San Diego;Cloudy;63;WNW;2;94%

San Diego Brown;Mostly cloudy;65;NW;3;80%

San Diego Montgomery;Mostly cloudy;66;W;5;81%

San Francisco;Mostly clear;68;W;5;66%

San Jose;Mostly clear;73;N;10;58%

San Luis Obispo;Clear;67;ESE;5;62%

San Nicolas Island;Fog;57;WSW;5;100%

Sandberg;Clear;76;NW;20;31%

Santa Ana;Mostly clear;65;WSW;2;87%

Santa Barbara;Showers;59;SE;2;93%

Santa Maria;Clear;63;Calm;0;75%

Santa Monica;Cloudy;64;SW;5;96%

Santa Rosa;Clear;76;NNW;10;51%

Santa Ynez;Clear;68;S;2;65%

Santee;Mostly clear;66;NW;2;77%

South Lake Tahoe;Clear;59;SW;4;48%

Stockton;Clear;79;W;6;43%

Thermal;Clear;86;Calm;0;38%

Truckee-Tahoe;Clear;52;Calm;0;53%

Twentynine Palms;Clear;93;WSW;6;15%

Ukiah;Clear;74;NNW;13;51%

Vacaville;Clear;89;WNW;8;24%

Van Nuys;Mostly cloudy;65;SW;3;85%

Vandenberg AFB;Mostly clear;58;Calm;0;85%

Victorville;Clear;74;SW;4;39%

Visalia;Clear;86;NW;7;44%

Watsonville;Clear;62;NNW;3;78%

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Copyright 2022 AccuWeather

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