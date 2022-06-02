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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, June 1, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Cloudy;64;S;3;31%

Arcata;Mostly cloudy;53;NNW;2;97%

Auburn;Mostly clear;67;ESE;2;41%

Avalon;Partly cloudy;55;S;2;83%

Bakersfield;Clear;80;NNE;4;22%

Beale AFB;Cloudy;78;ESE;8;26%

Big Bear City;Clear;46;Calm;0;53%

Bishop;Clear;69;S;6;22%

Blue Canyon;Clear;59;Calm;0;33%

Blythe;Clear;82;SSW;2;14%

Burbank;Clear;66;SE;2;78%

Camarillo;Clear;61;WSW;5;77%

Camp Pendleton;Mostly clear;58;E;3;93%

Campo;Clear;60;ENE;2;57%

Carlsbad;Mostly cloudy;57;Calm;0;86%

Chico;Mostly cloudy;82;E;6;17%

China Lake;Clear;77;WNW;5;17%

Chino;Clear;64;WSW;3;76%

Concord;Clear;73;S;7;26%

Corona;Clear;64;W;3;74%

Crescent City;Cloudy;51;W;5;96%

Daggett-Barstow;Clear;80;Calm;0;6%

Edwards AFB;Clear;75;WSW;10;21%

El Centro;Clear;82;WSW;8;24%

Eureka;Mostly cloudy;51;N;2;97%

Fairfield;Mostly clear;68;WSW;6;44%

Fresno;Mostly clear;83;NW;9;23%

Fullerton;Clear;64;S;6;77%

Hanford;Clear;76;NW;4;36%

Hawthorne;Clear;66;Calm;0;74%

Hayward;Clear;59;SW;3;74%

Imperial;Clear;82;WSW;8;24%

Imperial Beach;Mostly clear;58;SSW;5;90%

Lancaster;Clear;72;WSW;5;24%

Lemoore Nas;Clear;72;NW;9;32%

Lincoln;Mostly clear;70;E;6;37%

Livermore;Clear;65;WSW;4;44%

Lompoc;Clear;52;W;6;89%

Long Beach;Cloudy;63;SSE;7;83%

Los Alamitos;Mostly cloudy;63;SSE;7;83%

Los Angeles;Clear;64;SSW;2;77%

Los Angeles Downtown;Clear;64;SSW;2;77%

Madera;Clear;78;NW;3;32%

Mammoth;Cloudy;60;WNW;4;37%

Marysville;Partly cloudy;75;ESE;3;44%

Mather AFB;Clear;70;SSW;5;34%

Merced;Clear;74;NNW;6;36%

Merced (airport);Clear;74;NNW;6;36%

Miramar Mcas;Clear;56;Calm;0;86%

Modesto;Clear;80;NNW;8;16%

Moffett Nas;Clear;61;NNE;5;72%

Mojave;Clear;75;WNW;22;21%

Montague;Mostly cloudy;68;N;9;37%

Monterey Rabr;Clear;58;W;5;66%

Mount Shasta;Mostly cloudy;63;Calm;0;44%

Napa County;Mostly cloudy;62;SW;12;55%

Needles;Clear;85;WNW;7;6%

North Island;Mostly clear;62;S;3;77%

Oakland;Mostly clear;59;SW;3;80%

Oceanside;Mostly cloudy;57;Calm;0;86%

Ontario;Clear;64;WSW;3;76%

Oroville;Mostly cloudy;79;ENE;4;29%

Oxnard;Mostly clear;57;W;5;96%

Palm Springs;Clear;93;W;6;12%

Palmdale;Clear;74;WNW;6;18%

Paso Robles;Clear;73;WNW;14;20%

Point Mugu;Mostly clear;57;WSW;7;80%

Porterville;Clear;80;ENE;3;27%

Ramona;Clear;59;NW;2;81%

Redding;Mostly cloudy;80;Calm;0;23%

Riverside;Clear;67;W;2;67%

Riverside March;Clear;67;W;3;65%

Sacramento;Mostly clear;74;S;3;39%

Sacramento International;Mostly clear;71;S;3;39%

Salinas;Clear;59;N;14;66%

San Bernardino;Clear;70;W;6;51%

San Carlos;Clear;58;WNW;3;51%

San Diego;Mostly clear;60;SW;2;86%

San Diego Brown;Mostly clear;60;Calm;0;80%

San Diego Montgomery;Clear;62;WSW;3;74%

San Francisco;Mostly clear;54;WSW;4;80%

San Jose;Clear;64;NNW;6;53%

San Luis Obispo;Partly cloudy;55;Calm;0;79%

San Nicolas Island;Mostly clear;56;W;5;77%

Sandberg;Clear;68;NNW;4;27%

Santa Ana;Mostly clear;63;SSW;3;81%

Santa Barbara;Clear;58;ENE;2;93%

Santa Maria;Clear;52;WNW;5;86%

Santa Monica;Cloudy;63;Calm;0;86%

Santa Rosa;Mostly cloudy;61;S;3;59%

Santa Ynez;Clear;59;SW;3;71%

Santee;Clear;61;NNW;2;77%

South Lake Tahoe;Clear;50;SSW;4;56%

Stockton;Clear;72;W;5;34%

Thermal;Clear;85;Calm;0;17%

Truckee-Tahoe;Clear;45;SE;3;61%

Twentynine Palms;Clear;78;WSW;4;10%

Ukiah;Mostly cloudy;69;Calm;0;21%

Vacaville;Mostly clear;81;Calm;0;24%

Van Nuys;Partly cloudy;62;E;2;80%

Vandenberg AFB;Clear;51;Calm;0;94%

Victorville;Clear;73;WSW;9;24%

Visalia;Clear;78;WNW;9;31%

Watsonville;Clear;52;NNW;3;89%

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Copyright 2022 AccuWeather

Written By