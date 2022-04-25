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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Monday, April 25, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;42;Calm;0;57%

Arcata;Mostly cloudy;47;NW;2;95%

Auburn;Clear;57;E;9;47%

Avalon;Clear;67;NW;6;17%

Bakersfield;Clear;66;ENE;5;39%

Beale AFB;Clear;60;E;8;46%

Big Bear City;Clear;32;Calm;0;47%

Bishop;Clear;52;S;3;20%

Blue Canyon;Clear;48;NE;5;49%

Blythe;Clear;69;NNE;4;16%

Burbank;Clear;70;WNW;5;26%

Camarillo;Mostly clear;59;Calm;0;66%

Camp Pendleton;Clear;64;NE;3;30%

Campo;Clear;41;NE;4;49%

Carlsbad;Clear;59;Calm;0;55%

Chico;Mostly cloudy;64;Calm;0;34%

China Lake;Mostly clear;61;N;4;16%

Chino;Clear;63;NNE;3;35%

Concord;Clear;59;S;8;57%

Corona;Mostly clear;60;Calm;0;38%

Crescent City;Cloudy;50;ESE;5;86%

Daggett-Barstow;Clear;59;NW;5;13%

Edwards AFB;Mostly clear;61;NNW;6;32%

El Centro;Clear;64;W;7;27%

Eureka;Mostly cloudy;44;ENE;3;96%

Fairfield;Mostly clear;56;SSW;12;55%

Fresno;Clear;66;Calm;0;52%

Fullerton;Partly cloudy;67;Calm;0;35%

Hanford;Mostly clear;58;Calm;0;66%

Hawthorne;Partly cloudy;66;Calm;7;42%

Hayward;Clear;53;NNW;5;76%

Imperial;Clear;64;W;7;27%

Imperial Beach;Clear;55;ESE;5;74%

Lancaster;Mostly clear;52;NW;4;40%

Lemoore Nas;Mostly clear;57;W;8;41%

Lincoln;Mostly clear;52;E;8;71%

Livermore;Clear;55;NW;6;71%

Lompoc;Mostly cloudy;49;Calm;0;92%

Long Beach;Partly cloudy;67;Calm;0;37%

Los Alamitos;Partly cloudy;67;Calm;0;37%

Los Angeles;Clear;66;N;3;36%

Los Angeles Downtown;Clear;66;N;3;36%

Madera;Clear;63;N;1;48%

Mammoth;Partly cloudy;48;S;2;35%

Marysville;Clear;60;E;7;59%

Mather AFB;Clear;54;SE;7;76%

Merced;Clear;63;NW;5;44%

Merced (airport);Clear;63;NW;5;44%

Miramar Mcas;Clear;53;ENE;6;54%

Modesto;Showers;64;NNW;7;51%

Moffett Nas;Clear;55;N;5;66%

Mojave;Mostly clear;60;WNW;5;32%

Montague;Showers;50;NNE;7;58%

Monterey Rabr;Clear;53;SW;5;79%

Mount Shasta;Showers;45;Calm;0;57%

Napa County;Clear;52;SW;8;76%

Needles;Cloudy;70;NW;7;10%

North Island;Clear;67;N;6;33%

Oakland;Clear;52;SW;3;78%

Oceanside;Clear;59;Calm;0;55%

Ontario;Clear;63;NNE;3;35%

Oroville;Mostly clear;62;E;7;47%

Oxnard;Clear;56;WNW;3;86%

Palm Springs;Clear;76;W;6;10%

Palmdale;Mostly clear;55;SW;3;35%

Paso Robles;Mostly clear;59;NW;8;45%

Point Mugu;Mostly clear;55;NNW;5;77%

Porterville;Clear;59;WNW;3;66%

Ramona;Clear;51;E;3;54%

Redding;Partly cloudy;62;NNE;3;47%

Riverside;Mostly clear;56;SSE;0;46%

Riverside March;Clear;66;N;3;27%

Sacramento;Clear;58;SSW;6;57%

Sacramento International;Clear;60;S;6;55%

Salinas;Clear;55;NNW;8;77%

San Bernardino;Clear;63;ESE;3;20%

San Carlos;Clear;54;Calm;0;62%

San Diego;Clear;67;N;6;33%

San Diego Brown;Partly cloudy;66;Calm;6;31%

San Diego Montgomery;Clear;66;Calm;0;38%

San Francisco;Clear;51;WSW;4;76%

San Jose;Clear;55;NNW;7;71%

San Luis Obispo;Clear;52;Calm;0;86%

San Nicolas Island;Clear;66;NW;20;35%

Sandberg;Mostly clear;53;N;4;38%

Santa Ana;Mostly clear;65;N;2;34%

Santa Barbara;Clear;59;WSW;7;57%

Santa Maria;Partly cloudy;51;Calm;0;82%

Santa Monica;Clear;61;Calm;0;64%

Santa Rosa;Partly cloudy;50;Calm;0;89%

Santa Ynez;Mostly clear;50;Calm;0;93%

Santee;Clear;59;NNW;2;41%

South Lake Tahoe;Clear;35;Calm;0;81%

Stockton;Clear;59;WNW;5;64%

Thermal;Clear;54;W;3;35%

Truckee-Tahoe;Clear;30;Calm;0;92%

Twentynine Palms;Mostly clear;64;W;4;9%

Ukiah;Clear;52;Calm;0;61%

Vacaville;Mostly clear;56;Calm;0;54%

Van Nuys;Clear;69;WNW;3;20%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;46;Calm;0;100%

Victorville;Clear;44;ENE;3;19%

Visalia;Clear;61;N;5;57%

Watsonville;Mostly clear;50;Calm;0;92%

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Copyright 2022 AccuWeather