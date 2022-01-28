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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, January 27, 2022

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;22;Calm;0;71%

Arcata;Clear;41;NW;2;94%

Auburn;Clear;46;E;5;61%

Avalon;Mostly cloudy;63;NE;3;12%

Bakersfield;Clear;47;SSE;3;68%

Beale AFB;Clear;40;Calm;0;83%

Big Bear City;Clear;30;E;7;31%

Bishop;Clear;30;WNW;8;47%

Blue Canyon;Clear;42;N;6;25%

Blythe;Clear;55;N;9;17%

Burbank;Clear;55;Calm;0;24%

Camarillo;Clear;45;N;3;73%

Camp Pendleton;Partly cloudy;54;NE;3;43%

Campo;Clear;55;ENE;15;14%

Carlsbad;Clear;41;NNE;3;82%

Chico;Clear;46;E;5;57%

China Lake;Mostly clear;38;SSW;9;32%

Chino;Clear;52;NNE;4;35%

Concord;Clear;44;Calm;0;65%

Corona;Clear;57;ESE;5;21%

Crescent City;Clear;42;Calm;0;88%

Daggett-Barstow;Partly cloudy;43;E;6;23%

Edwards AFB;Partly cloudy;40;N;8;30%

El Centro;Partly cloudy;48;W;8;30%

Eureka;Clear;39;Calm;0;96%

Fairfield;Clear;37;WSW;5;81%

Fresno;Mostly clear;49;Calm;0;70%

Fullerton;Mostly clear;55;Calm;0;48%

Hanford;Clear;41;Calm;0;92%

Hawthorne;Partly cloudy;55;NW;3;77%

Hayward;Clear;52;N;3;44%

Imperial;Partly cloudy;48;W;8;30%

Imperial Beach;Mostly clear;50;NE;8;82%

Lancaster;Clear;39;NNE;6;30%

Lemoore Nas;Clear;43;WNW;5;65%

Lincoln;Clear;36;E;7;93%

Livermore;Clear;41;Calm;0;73%

Lompoc;Clear;43;ENE;7;70%

Long Beach;Partly cloudy;53;WNW;7;82%

Los Alamitos;Partly cloudy;53;WNW;7;82%

Los Angeles;Partly cloudy;53;NNE;3;79%

Los Angeles Downtown;Partly cloudy;53;NNE;3;79%

Madera;Clear;46;ENE;2;95%

Mammoth;Clear;36;SSE;4;29%

Marysville;Clear;44;ENE;3;85%

Mather AFB;Clear;43;NE;6;87%

Merced;Clear;42;E;5;88%

Merced (airport);Clear;42;E;5;88%

Miramar Mcas;Mostly clear;43;NE;7;70%

Modesto;Clear;42;Calm;0;83%

Moffett Nas;Clear;46;Calm;0;70%

Mojave;Partly cloudy;43;N;12;24%

Montague;Clear;25;Calm;0;65%

Monterey Rabr;Mostly clear;47;ESE;3;68%

Mount Shasta;Clear;33;Calm;0;51%

Napa County;Clear;39;N;6;85%

Needles;Clear;57;NNW;20;14%

North Island;Partly cloudy;51;Calm;0;79%

Oakland;Clear;50;N;2;74%

Oceanside;Clear;41;NNE;3;82%

Ontario;Clear;52;NNE;4;35%

Oroville;Clear;44;E;3;73%

Oxnard;Mostly clear;48;Calm;0;67%

Palm Springs;Clear;59;N;5;16%

Palmdale;Mostly clear;39;E;12;28%

Paso Robles;Mostly cloudy;40;Calm;0;76%

Point Mugu;Mostly clear;47;NNE;7;83%

Porterville;Clear;43;E;5;82%

Ramona;Clear;40;Calm;0;44%

Redding;Clear;49;Calm;0;37%

Riverside;Clear;55;Calm;0;19%

Riverside March;Clear;62;E;21;9%

Sacramento;Clear;43;Calm;0;82%

Sacramento International;Clear;45;E;5;76%

Salinas;Clear;48;SSE;7;79%

San Bernardino;Clear;44;ENE;5;37%

San Carlos;Clear;46;Calm;0;70%

San Diego;Mostly clear;51;Calm;0;79%

San Diego Brown;Clear;51;ENE;5;45%

San Diego Montgomery;Mostly clear;51;Calm;0;58%

San Francisco;Clear;52;NNE;2;55%

San Jose;Mostly clear;49;SE;5;65%

San Luis Obispo;Clear;45;E;5;79%

San Nicolas Island;Cloudy;47;WNW;8;73%

Sandberg;Clear;41;NE;9;24%

Santa Ana;Clear;48;NE;3;69%

Santa Barbara;Clear;45;Calm;0;70%

Santa Maria;Clear;42;ENE;5;72%

Santa Monica;Partly cloudy;51;NE;3;96%

Santa Rosa;Clear;43;Calm;0;85%

Santa Ynez;Clear;41;Calm;0;80%

Santee;Clear;46;Calm;0;61%

South Lake Tahoe;Clear;20;Calm;0;77%

Stockton;Clear;43;Calm;0;76%

Thermal;Clear;50;NNW;7;24%

Truckee-Tahoe;Clear;18;Calm;0;79%

Twentynine Palms;Mostly clear;46;NW;6;22%

Ukiah;Clear;40;Calm;0;73%

Vacaville;Clear;41;WSW;5;73%

Van Nuys;Clear;56;Calm;0;24%

Vandenberg AFB;Clear;45;SSE;8;65%

Victorville;Clear;43;SSW;5;17%

Visalia;Clear;46;ENE;5;76%

Watsonville;Mostly clear;45;N;7;79%

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Copyright 2022 AccuWeather