CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Sunday, January 23, 2022 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;24;Calm;0;84% Arcata;Clear;48;NNE;2;82% Auburn;Clear;50;ESE;5;53% Avalon;Clear;59;NW;5;19% Bakersfield;Clear;50;E;5;68% Beale AFB;Clear;44;E;3;80% Big Bear City;Clear;27;Calm;0;63% Bishop;Clear;38;W;10;35% Blue Canyon;Clear;46;E;3;33% Blythe;Clear;52;WSW;4;32% Burbank;Clear;59;N;3;21% Camarillo;Clear;51;NE;3;51% Camp Pendleton;Clear;55;ENE;4;51% Campo;Clear;36;NE;3;66% Carlsbad;Clear;45;Calm;0;79% Chico;Clear;48;ENE;3;61% China Lake;Partly cloudy;41;SW;12;36% Chino;Clear;53;N;3;45% Concord;Clear;46;Calm;0;79% Corona;Mostly clear;47;Calm;0;58% Crescent City;Clear;46;E;6;73% Daggett-Barstow;Mostly clear;44;W;8;33% Edwards AFB;Partly cloudy;36;WSW;3;55% El Centro;Mostly clear;55;SW;8;31% Eureka;Clear;43;E;5;79% Fairfield;Clear;42;SW;6;86% Fresno;Clear;46;Calm;0;79% Fullerton;Mostly clear;55;Calm;0;41% Hanford;Clear;40;Calm;0;92% Hawthorne;Mostly clear;57;Calm;3;66% Hayward;Clear;50;NE;5;71% Imperial;Mostly clear;55;SW;8;31% Imperial Beach;Partly cloudy;51;E;9;68% Lancaster;Partly cloudy;38;ENE;4;49% Lemoore Nas;Mostly clear;42;W;9;76% Lincoln;Clear;37;ENE;7;93% Livermore;Clear;42;ENE;3;78% Lompoc;Clear;42;Calm;0;82% Long Beach;Partly cloudy;55;NNW;3;68% Los Alamitos;Partly cloudy;55;NNW;3;68% Los Angeles;Clear;54;NNE;2;41% Los Angeles Downtown;Clear;54;NNE;2;41% Madera;Clear;44;ENE;2;100% Mammoth;Clear;29;SE;3;75% Marysville;Clear;44;E;3;85% Mather AFB;Clear;41;Calm;0;93% Merced;Clear;41;Calm;0;88% Merced (airport);Clear;41;Calm;0;88% Miramar Mcas;Clear;45;ENE;7;62% Modesto;Clear;40;ESE;3;96% Moffett Nas;Mostly clear;46;Calm;0;75% Mojave;Mostly clear;43;WNW;9;33% Montague;Clear;32;Calm;0;66% Monterey Rabr;Clear;46;ESE;7;55% Mount Shasta;Clear;32;Calm;0;72% Napa County;Clear;39;Calm;0;92% Needles;Clear;52;W;7;23% North Island;Mostly clear;52;Calm;0;68% Oakland;Clear;49;NNW;2;79% Oceanside;Clear;45;Calm;0;79% Ontario;Clear;53;N;3;45% Oroville;Clear;48;E;6;76% Oxnard;Clear;51;ENE;6;58% Palm Springs;Clear;59;N;10;28% Palmdale;Partly cloudy;40;ENE;9;48% Paso Robles;Clear;43;Calm;0;76% Point Mugu;Mostly clear;50;N;8;60% Porterville;Clear;42;WNW;3;88% Ramona;Clear;40;Calm;0;70% Redding;Clear;46;Calm;0;67% Riverside;Clear;49;SSW;1;51% Riverside March;Clear;51;Calm;0;34% Sacramento;Clear;43;ESE;3;92% Sacramento International;Clear;49;SSE;7;80% Salinas;Clear;47;Calm;0;65% San Bernardino;Clear;50;NE;5;42% San Carlos;Mostly clear;46;Calm;0;70% San Diego;Mostly clear;52;Calm;0;68% San Diego Brown;Mostly clear;50;E;5;56% San Diego Montgomery;Clear;53;NE;3;44% San Francisco;Mostly clear;51;NW;2;58% San Jose;Clear;50;SSE;3;68% San Luis Obispo;Clear;48;ESE;3;62% San Nicolas Island;Clear;57;WNW;13;43% Sandberg;Clear;46;N;5;22% Santa Ana;Mostly clear;52;NE;2;63% Santa Barbara;Clear;46;Calm;0;82% Santa Maria;Clear;45;Calm;0;70% Santa Monica;Clear;58;E;5;34% Santa Rosa;Clear;44;Calm;0;92% Santa Ynez;Clear;43;ENE;6;87% Santee;Clear;48;NW;2;53% South Lake Tahoe;Clear;22;S;3;77% Stockton;Clear;44;E;6;88% Thermal;Clear;57;NNW;7;31% Truckee-Tahoe;Clear;19;Calm;0;92% Twentynine Palms;Clear;55;NW;5;25% Ukiah;Clear;44;Calm;0;76% Vacaville;Clear;41;Calm;0;88% Van Nuys;Clear;64;NNW;8;16% Vandenberg AFB;Clear;50;WNW;3;43% Victorville;Clear;39;SSE;6;38% Visalia;Clear;43;ESE;6;96% Watsonville;Clear;45;NNW;3;68% _____ Copyright 2022 AccuWeather