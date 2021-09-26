CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Sunday, September 26, 2021 _____ City\/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Partly cloudy;52;NNE;3;39% Arcata;Cloudy;57;NNW;2;92% Auburn;Clear;67;SE;3;52% Avalon;Fog;55;SW;3;88% Bakersfield;Clear;72;NE;3;53% Beale AFB;Clear;64;SE;7;58% Big Bear City;Cloudy;46;Calm;0;81% Bishop;Mostly cloudy;65;WSW;4;29% Blue Canyon;Clear;63;ESE;5;35% Blythe;Partly cloudy;79;SSW;4;44% Burbank;Partly cloudy;64;S;2;84% Camarillo;Cloudy;62;Calm;0;83% Camp Pendleton;Cloudy;64;WSW;2;90% Campo;Clear;60;W;2;98% Carlsbad;Cloudy;67;Calm;0;78% Chico;Mostly clear;77;SE;10;35% China Lake;Clear;79;W;5;28% Chino;Mostly clear;62;WSW;2;85% Concord;Mostly cloudy;60;WSW;14;74% Corona;Partly cloudy;62;WNW;2;85% Crescent City;Cloudy;57;SSE;7;83% Daggett-Barstow;Mostly cloudy;77;W;7;36% Edwards AFB;Partly cloudy;71;SSW;9;43% El Centro;Partly cloudy;76;W;5;63% Eureka;Cloudy;57;Calm;0;80% Fairfield;Mostly clear;56;WSW;8;92% Fresno;Mostly cloudy;79;Calm;0;44% Fullerton;Cloudy;67;S;2;75% Hanford;Mostly cloudy;67;ENE;2;74% Hawthorne;Cloudy;64;WSW;6;83% Hayward;Cloudy;58;WSW;4;81% Imperial;Partly cloudy;76;W;5;63% Imperial Beach;Cloudy;64;WNW;8;90% Lancaster;Clear;73;SW;6;37% Lemoore Nas;Partly cloudy;71;WSW;3;41% Lincoln;Clear;68;SSE;13;55% Livermore;Partly cloudy;55;W;5;94% Lompoc;Cloudy;56;ENE;3;89% Long Beach;Cloudy;64;NW;5;83% Los Alamitos;Cloudy;64;NW;5;83% Los Angeles;Cloudy;61;Calm;0;89% Los Angeles Downtown;Cloudy;61;Calm;0;89% Madera;Clear;72;NW;3;58% Mammoth;Mostly clear;64;S;8;35% Marysville;Mostly clear;66;SE;5;63% Mather AFB;Clear;63;SSW;9;67% Merced;Clear;70;W;7;65% Merced (airport);Clear;70;W;7;65% Miramar Mcas;Cloudy;64;NW;6;89% Modesto;Clear;67;N;9;60% Moffett Nas;Cloudy;59;NW;2;76% Mojave;Mostly clear;77;WNW;17;25% Montague;Clear;66;NE;3;27% Monterey Rabr;Cloudy;60;N;3;80% Mount Shasta;Partly cloudy;55;ESE;5;57% Napa County;Mostly cloudy;57;W;9;83% Needles;Mostly cloudy;82;S;5;37% North Island;Cloudy;68;NW;6;75% Oakland;Cloudy;62;WSW;4;88% Oceanside;Cloudy;67;Calm;0;78% Ontario;Mostly clear;62;WSW;2;85% Oroville;Mostly clear;71;ESE;4;43% Oxnard;Cloudy;59;WNW;6;93% Palm Springs;Cloudy;82;NW;9;43% Palmdale;Clear;73;SSW;10;39% Paso Robles;Clear;61;WNW;6;69% Point Mugu;Cloudy;57;WSW;3;89% Porterville;Clear;76;E;3;34% Ramona;Cloudy;61;WNW;2;94% Redding;Partly cloudy;71;Calm;0;38% Riverside;Partly cloudy;64;WSW;2;80% Riverside March;Mostly clear;63;WNW;2;80% Sacramento;Mostly clear;60;SSW;6;74% Sacramento International;Mostly clear;60;S;6;73% Salinas;Cloudy;61;NW;6;77% San Bernardino;Mostly clear;67;W;5;67% San Carlos;Cloudy;55;W;3;87% San Diego;Cloudy;66;WNW;2;86% San Diego Brown;Cloudy;65;W;7;86% San Diego Montgomery;Cloudy;66;N;5;83% San Francisco;Cloudy;59;WSW;4;89% San Jose;Cloudy;61;N;5;77% San Luis Obispo;Cloudy;58;NNE;3;86% San Nicolas Island;Cloudy;59;W;7;86% Sandberg;Clear;70;W;13;33% Santa Ana;Cloudy;64;SSW;2;87% Santa Barbara;Mostly cloudy;57;ENE;2;91% Santa Maria;Cloudy;57;W;3;89% Santa Monica;Cloudy;62;SW;6;89% Santa Rosa;Cloudy;56;S;6;86% Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93% Santee;Cloudy;66;W;7;82% South Lake Tahoe;Clear;50;S;3;34% Stockton;Clear;62;NW;4;73% Thermal;Mostly clear;76;NW;5;59% Truckee-Tahoe;Clear;48;Calm;0;49% Twentynine Palms;Cloudy;76;SW;3;43% Ukiah;Mostly clear;59;N;5;71% Vacaville;Clear;65;SSW;12;55% Van Nuys;Partly cloudy;61;S;2;90% Vandenberg AFB;Cloudy;55;E;5;96% Victorville;Clear;64;SSW;3;66% Visalia;Mostly clear;69;Calm;0;62% Watsonville;Cloudy;58;WSW;2;87% _____ Copyright 2021 AccuWeather