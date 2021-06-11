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Weather

CA Current Conditions

CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, June 11, 2021

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;49;SSE;3;42%

Arcata;Cloudy;54;SSE;2;80%

Auburn;Mostly clear;55;E;3;43%

Avalon;Clear;62;NNW;6;39%

Bakersfield;Clear;65;NNE;3;29%

Beale AFB;Partly cloudy;62;ESE;8;35%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;22%

Bishop;Clear;62;S;8;10%

Blue Canyon;Mostly clear;44;Calm;0;57%

Blythe;Clear;76;SW;4;8%

Burbank;Clear;65;SE;7;54%

Camarillo;Clear;63;Calm;0;62%

Camp Pendleton;Clear;61;NNW;1;75%

Campo;Clear;50;ENE;3;61%

Carlsbad;Clear;54;Calm;0;82%

Chico;Partly cloudy;64;Calm;0;29%

China Lake;Clear;70;SSW;12;24%

Chino;Clear;62;NW;2;56%

Concord;Mostly clear;59;SW;8;45%

Corona;Clear;60;Calm;0;57%

Crescent City;Cloudy;56;S;9;74%

Daggett-Barstow;Clear;72;W;14;17%

Edwards AFB;Clear;61;SW;12;33%

El Centro;Clear;72;WSW;10;24%

Eureka;Cloudy;53;Calm;0;74%

Fairfield;Clear;55;SW;20;61%

Fresno;Clear;69;NW;10;23%

Fullerton;Mostly clear;65;Calm;0;54%

Hanford;Clear;64;NNW;5;36%

Hawthorne;Clear;61;N;5;72%

Hayward;Clear;56;W;10;71%

Imperial;Clear;72;WSW;10;24%

Imperial Beach;Clear;64;NNW;3;83%

Lancaster;Clear;61;W;15;30%

Lemoore Nas;Clear;62;NW;12;32%

Lincoln;Partly cloudy;61;SSE;8;47%

Livermore;Clear;55;SSW;7;71%

Lompoc;Clear;53;W;8;82%

Long Beach;Clear;63;N;5;62%

Los Alamitos;Clear;63;N;5;62%

Los Angeles;Clear;63;Calm;0;69%

Los Angeles Downtown;Clear;63;Calm;0;69%

Madera;Clear;62;WNW;6;50%

Mammoth;Cloudy;47;S;6;35%

Marysville;Partly cloudy;61;SSW;5;45%

Mather AFB;Partly cloudy;54;SE;7;62%

Merced;Mostly clear;63;NNW;12;42%

Merced (airport);Mostly clear;63;NNW;12;42%

Miramar Mcas;Clear;55;ENE;3;71%

Modesto;Clear;59;NW;15;41%

Moffett Nas;Partly cloudy;55;Calm;0;58%

Mojave;Clear;61;WNW;20;33%

Montague;Cloudy;60;SW;7;38%

Monterey Rabr;Clear;57;SSW;7;59%

Mount Shasta;Cloudy;55;Calm;0;38%

Napa County;Clear;53;W;10;73%

Needles;Clear;86;W;15;4%

North Island;Clear;64;WNW;3;72%

Oakland;Partly cloudy;53;SW;3;81%

Oceanside;Clear;54;Calm;0;82%

Ontario;Clear;62;NW;2;56%

Oroville;Mostly cloudy;66;ESE;7;27%

Oxnard;Clear;60;Calm;0;72%

Palm Springs;Clear;81;NW;16;22%

Palmdale;Clear;62;WNW;6;23%

Paso Robles;Clear;58;NW;15;47%

Point Mugu;Clear;55;Calm;0;77%

Porterville;Clear;60;SE;6;51%

Ramona;Clear;52;Calm;0;66%

Redding;Cloudy;68;Calm;0;21%

Riverside;Clear;66;Calm;0;38%

Riverside March;Clear;61;WNW;3;38%

Sacramento;Clear;57;SSW;8;57%

Sacramento International;Clear;61;SSW;8;49%

Salinas;Clear;57;N;7;57%

San Bernardino;Clear;67;Calm;0;30%

San Carlos;Mostly cloudy;55;Calm;0;71%

San Diego;Clear;64;WNW;3;72%

San Diego Brown;Clear;62;WNW;3;45%

San Diego Montgomery;Clear;62;NNW;3;67%

San Francisco;Partly cloudy;53;W;4;83%

San Jose;Mostly clear;56;NNW;9;57%

San Luis Obispo;Clear;54;NW;12;80%

San Nicolas Island;Clear;55;NW;29;71%

Sandberg;Clear;54;NNW;23;38%

Santa Ana;Clear;61;WSW;2;71%

Santa Barbara;Clear;67;NNE;10;33%

Santa Maria;Clear;52;WNW;7;82%

Santa Monica;Clear;61;E;3;75%

Santa Rosa;Partly cloudy;52;SE;7;68%

Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;76%

Santee;Clear;59;Calm;0;58%

South Lake Tahoe;Clear;41;Calm;0;57%

Stockton;Clear;56;W;12;57%

Thermal;Clear;80;NNW;17;21%

Truckee-Tahoe;Clear;37;S;3;60%

Twentynine Palms;Clear;71;WNW;4;13%

Ukiah;Mostly cloudy;56;NNE;3;57%

Vacaville;Clear;62;S;3;37%

Van Nuys;Clear;63;ESE;3;56%

Vandenberg AFB;Clear;52;N;16;86%

Victorville;Clear;60;W;2;28%

Visalia;Clear;64;NW;3;39%

Watsonville;Clear;55;NE;3;74%

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Copyright 2021 AccuWeather