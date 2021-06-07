CA Current Conditions as of 09:00 PM PDT Sunday, June 6, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Mostly clear;63;NW;14;31% Arcata;Clear;55;NNW;5;77% Auburn;Mostly clear;77;SSE;8;29% Avalon;Cloudy;53;WSW;6;89% Bakersfield;Clear;84;NW;17;18% Beale AFB;Mostly clear;85;SE;13;26% Big Bear City;Clear;59;WSW;5;13% Bishop;Clear;82;W;14;10% Blue Canyon;Clear;64;SSW;5;46% Blythe;Mostly clear;95;S;15;13% Burbank;Mostly clear;63;S;8;67% Camarillo;Mostly cloudy;64;SW;7;64% Camp Pendleton;Cloudy;61;SW;3;81% Campo;Partly cloudy;59;WSW;4;73% Carlsbad;Cloudy;62;SW;3;72% Chico;Partly cloudy;82;NNW;15;12% China Lake;Clear;91;SW;15;12% Chino;Mostly clear;61;WSW;5;77% Concord;Clear;67;SSW;18;46% Corona;Partly cloudy;63;W;9;69% Crescent City;Clear;56;N;5;69% Daggett-Barstow;Mostly cloudy;89;WSW;21;10% Edwards AFB;Clear;77;WSW;21;24% El Centro;Clear;89;WSW;15;19% Eureka;Clear;53;NNW;5;77% Fairfield;Clear;72;SW;22;36% Fresno;Mostly cloudy;89;WNW;12;22% Fullerton;Partly cloudy;64;S;6;72% Hanford;Partly cloudy;87;NW;10;26% Hawthorne;Mostly cloudy;62;WSW;7;72% Hayward;Clear;60;WSW;5;61% Imperial;Clear;89;WSW;15;19% Imperial Beach;Cloudy;61;SSE;3;80% Lancaster;Clear;70;SW;25;34% Lemoore Nas;Mostly clear;81;NNW;6;35% Lincoln;Partly cloudy;79;SSE;10;29% Livermore;Clear;64;SSW;14;42% Lompoc;Cloudy;56;W;8;82% Long Beach;Mostly cloudy;62;S;6;72% Los Alamitos;Partly cloudy;62;S;6;72% Los Angeles;Partly cloudy;63;Calm;0;69% Los Angeles Downtown;Partly cloudy;63;Calm;0;69% Madera;Mostly clear;75;WNW;10;42% Mammoth;Mostly clear;53;NNW;10;45% Marysville;Mostly clear;85;SSE;14;28% Mather AFB;Mostly clear;79;S;13;29% Merced;Clear;79;W;8;37% Merced (airport);Clear;79;W;8;37% Miramar Mcas;Cloudy;62;WSW;6;72% Modesto;Clear;81;NNW;10;19% Moffett Nas;Mostly clear;64;NNW;7;42% Mojave;Clear;81;WSW;16;18% Montague;Mostly clear;65;N;20;31% Monterey Rabr;Partly cloudy;58;W;10;64% Mount Shasta;Partly cloudy;62;N;7;36% Napa County;Clear;66;SW;18;46% Needles;Clear;98;S;15;6% North Island;Cloudy;65;SW;7;65% Oakland;Mostly clear;60;SW;4;70% Oceanside;Cloudy;62;SW;3;72% Ontario;Mostly clear;61;WSW;5;77% Oroville;Partly cloudy;89;S;12;24% Oxnard;Cloudy;62;NW;8;74% Palm Springs;Clear;88;NW;20;25% Palmdale;Clear;74;SSW;20;22% Paso Robles;Clear;59;SSW;15;66% Point Mugu;Cloudy;61;Calm;0;69% Porterville;Clear;87;NW;13;27% Ramona;Mostly cloudy;58;W;7;80% Redding;Mostly clear;82;WNW;9;15% Riverside;Partly cloudy;65;W;12;62% Riverside March;Mostly clear;65;NW;12;60% Sacramento;Mostly clear;74;SSW;13;38% Sacramento International;Clear;78;S;16;35% Salinas;Clear;59;WNW;12;59% San Bernardino;Mostly clear;70;W;13;49% San Carlos;Clear;57;SW;8;63% San Diego;Cloudy;65;SW;7;65% San Diego Brown;Cloudy;63;W;7;67% San Diego Montgomery;Cloudy;63;W;7;69% San Francisco;Clear;56;WSW;6;75% San Jose;Mostly clear;67;N;12;40% San Luis Obispo;Cloudy;59;SW;8;69% San Nicolas Island;Cloudy;56;NW;9;83% Sandberg;Clear;60;SSW;15;57% Santa Ana;Mostly cloudy;61;SSW;4;78% Santa Barbara;Mostly clear;61;W;9;72% Santa Maria;Cloudy;56;NW;9;77% Santa Monica;Clear;61;WSW;6;75% Santa Rosa;Clear;75;N;16;29% Santa Ynez;Clear;54;W;7;76% Santee;Cloudy;63;W;6;72% South Lake Tahoe;Clear;63;S;12;39% Stockton;Clear;72;W;21;32% Thermal;Mostly clear;91;NNW;18;20% Truckee-Tahoe;Mostly clear;59;Calm;0;38% Twentynine Palms;Clear;87;WSW;10;7% Ukiah;Clear;66;NNE;10;35% Vacaville;Clear;77;S;8;31% Van Nuys;Mostly clear;59;SSE;9;80% Vandenberg AFB;Cloudy;54;N;8;87% Victorville;Clear;69;S;12;37% Visalia;Partly cloudy;87;NW;12;27% Watsonville;Clear;56;E;8;74% _____ Copyright 2021 AccuWeather