CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Tuesday, May 11, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;39;Calm;0;54% Arcata;Mostly clear;51;WNW;3;94% Auburn;Showers;68;E;7;24% Avalon;Mostly cloudy;54;NE;5;92% Bakersfield;Clear;77;SE;3;23% Beale AFB;Clear;67;N;9;40% Big Bear City;Clear;39;Calm;0;41% Bishop;Clear;63;NNE;21;14% Blue Canyon;Clear;55;ENE;9;17% Blythe;Clear;77;SW;6;18% Burbank;Cloudy;59;SSE;3;77% Camarillo;Cloudy;62;Calm;0;74% Camp Pendleton;Mostly cloudy;57;SSW;1;83% Campo;Clear;50;NE;2;87% Carlsbad;Mostly cloudy;55;Calm;0;83% Chico;Clear;66;WNW;6;24% China Lake;Clear;72;S;6;22% Chino;Mostly clear;56;W;3;81% Concord;Clear;70;S;7;33% Corona;Clear;58;W;3;80% Crescent City;Clear;49;N;14;86% Daggett-Barstow;Clear;75;NW;14;27% Edwards AFB;Clear;64;SSW;10;55% El Centro;Clear;75;SW;8;32% Eureka;Mostly clear;48;SE;6;93% Fairfield;Clear;64;WSW;10;37% Fresno;Clear;77;W;6;27% Fullerton;Cloudy;62;N;3;80% Hanford;Clear;76;NW;8;32% Hawthorne;Cloudy;61;WSW;5;77% Hayward;Clear;60;WNW;3;77% Imperial;Clear;75;SW;8;32% Imperial Beach;Mostly cloudy;59;S;3;77% Lancaster;Clear;67;SW;8;40% Lemoore Nas;Clear;66;WNW;7;34% Lincoln;Clear;55;N;3;54% Livermore;Clear;66;Calm;0;36% Lompoc;Showers;50;N;3;93% Long Beach;Mostly cloudy;61;Calm;3;77% Los Alamitos;Cloudy;61;Calm;0;77% Los Angeles;Cloudy;61;Calm;0;80% Los Angeles Downtown;Cloudy;61;Calm;0;80% Madera;Clear;70;NW;1;33% Mammoth;Clear;52;NNE;3;26% Marysville;Clear;73;NNW;10;23% Mather AFB;Clear;68;WSW;5;34% Merced;Clear;69;WSW;6;34% Merced (airport);Clear;69;WSW;6;34% Miramar Mcas;Cloudy;56;W;3;80% Modesto;Clear;74;WNW;9;26% Moffett Nas;Clear;61;N;2;79% Mojave;Clear;72;WNW;24;24% Montague;Clear;60;N;13;45% Monterey Rabr;Clear;53;SE;5;82% Mount Shasta;Clear;56;N;6;36% Napa County;Clear;58;S;6;66% Needles;Clear;85;WSW;14;8% North Island;Cloudy;62;WSW;5;67% Oakland;Clear;57;WSW;2;77% Oceanside;Mostly cloudy;55;Calm;0;83% Ontario;Mostly clear;56;W;3;81% Oroville;Clear;70;Calm;0;25% Oxnard;Mostly cloudy;59;W;10;83% Palm Springs;Clear;77;NW;12;36% Palmdale;Clear;64;SSW;9;51% Paso Robles;Clear;59;S;6;66% Point Mugu;Mostly cloudy;58;NW;5;83% Porterville;Clear;67;ESE;7;50% Ramona;Mostly clear;49;W;3;89% Redding;Clear;69;N;5;31% Riverside;Clear;58;W;6;77% Riverside March;Clear;56;W;3;78% Sacramento;Clear;71;W;7;28% Sacramento International;Clear;71;WNW;10;32% Salinas;Mostly cloudy;54;NW;6;82% San Bernardino;Clear;60;WSW;7;68% San Carlos;Mostly clear;61;Calm;0;63% San Diego;Cloudy;62;WSW;5;67% San Diego Brown;Cloudy;57;Calm;0;71% San Diego Montgomery;Cloudy;58;Calm;0;74% San Francisco;Mostly clear;53;WSW;3;77% San Jose;Clear;67;Calm;0;41% San Luis Obispo;Partly cloudy;52;Calm;0;89% San Nicolas Island;Cloudy;56;NW;7;89% Sandberg;Clear;66;NW;15;23% Santa Ana;Mostly clear;56;S;2;84% Santa Barbara;Mostly cloudy;58;Calm;0;80% Santa Maria;Showers;51;Calm;0;92% Santa Monica;Cloudy;60;Calm;0;80% Santa Rosa;Clear;60;Calm;0;51% Santa Ynez;Clear;50;Calm;0;87% Santee;Mostly cloudy;57;NW;1;76% South Lake Tahoe;Clear;44;SSW;6;43% Stockton;Clear;69;W;12;34% Thermal;Clear;77;NNW;15;36% Truckee-Tahoe;Clear;36;Calm;0;51% Twentynine Palms;Clear;71;WSW;3;25% Ukiah;Clear;64;Calm;0;39% Vacaville;Clear;65;SW;5;29% Van Nuys;Partly cloudy;58;Calm;0;88% Vandenberg AFB;Mostly cloudy;50;Calm;0;100% Victorville;Clear;59;SSW;3;61% Visalia;Clear;74;WNW;7;36% Watsonville;Mostly cloudy;51;Calm;0;89% _____ Copyright 2021 AccuWeather