CA Current Conditions as of 12:00 AM PDT Friday, May 7, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;50;Calm;0;58% Arcata;Mostly cloudy;52;NNW;6;90% Auburn;Clear;59;SSE;7;58% Avalon;Fog;52;E;3;92% Bakersfield;Clear;73;NW;5;36% Beale AFB;Clear;64;ESE;14;58% Big Bear City;Clear;43;Calm;0;52% Bishop;Clear;70;N;15;23% Blue Canyon;Clear;49;N;5;56% Blythe;Clear;79;SSW;6;22% Burbank;Cloudy;58;S;6;80% Camarillo;Cloudy;61;S;3;72% Camp Pendleton;Cloudy;59;SSW;2;82% Campo;Clear;50;ENE;2;88% Carlsbad;Cloudy;60;S;3;74% Chico;Clear;68;SE;9;45% China Lake;Clear;75;SSW;8;23% Chino;Cloudy;58;WSW;3;85% Concord;Mostly clear;58;S;9;66% Corona;Mostly cloudy;60;WNW;5;83% Crescent City;Mostly clear;50;NNW;12;89% Daggett-Barstow;Clear;76;W;16;20% Edwards AFB;Clear;66;SSW;12;33% El Centro;Clear;76;Calm;0;29% Eureka;Mostly cloudy;51;N;12;86% Fairfield;Partly cloudy;57;SW;16;69% Fresno;Clear;71;NW;20;34% Fullerton;Cloudy;63;Calm;0;80% Hanford;Clear;72;NW;17;40% Hawthorne;Cloudy;59;Calm;0;74% Hayward;Mostly cloudy;54;WSW;9;80% Imperial;Clear;76;Calm;0;29% Imperial Beach;Cloudy;61;WSW;3;83% Lancaster;Clear;67;WSW;15;38% Lemoore Nas;Clear;70;NW;17;32% Lincoln;Clear;61;SE;10;63% Livermore;Mostly clear;53;SSW;10;82% Lompoc;Mostly cloudy;52;WNW;6;92% Long Beach;Cloudy;61;Calm;0;75% Los Alamitos;Cloudy;61;Calm;0;75% Los Angeles;Cloudy;60;Calm;0;74% Los Angeles Downtown;Cloudy;60;Calm;0;74% Madera;Clear;66;NW;7;54% Mammoth;Mostly clear;42;NNW;8;73% Marysville;Clear;64;SSE;15;57% Mather AFB;Mostly clear;55;SSE;9;81% Merced;Mostly clear;64;NNW;14;55% Merced (airport);Mostly clear;64;NNW;14;55% Miramar Mcas;Cloudy;59;SW;3;74% Modesto;Clear;62;NW;14;55% Moffett Nas;Partly cloudy;54;NNW;3;77% Mojave;Clear;72;NW;24;26% Montague;Mostly cloudy;54;N;15;43% Monterey Rabr;Partly cloudy;54;SW;6;80% Mount Shasta;Mostly clear;53;N;6;54% Napa County;Clear;54;SW;14;80% Needles;Clear;89;SSW;13;10% North Island;Cloudy;62;SW;3;67% Oakland;Mostly clear;53;SW;4;85% Oceanside;Cloudy;60;S;3;74% Ontario;Cloudy;58;WSW;3;85% Oroville;Clear;68;SSE;18;48% Oxnard;Cloudy;57;WNW;5;86% Palm Springs;Clear;78;NW;9;39% Palmdale;Clear;67;SW;18;37% Paso Robles;Clear;58;NW;14;66% Point Mugu;Cloudy;59;SSE;5;74% Porterville;Clear;70;Calm;0;42% Ramona;Mostly clear;48;W;3;92% Redding;Mostly clear;69;WNW;10;37% Riverside;Partly cloudy;58;W;6;83% Riverside March;Clear;56;WNW;3;83% Sacramento;Clear;59;S;8;69% Sacramento International;Clear;60;SE;10;66% Salinas;Mostly cloudy;55;NNW;9;79% San Bernardino;Clear;60;W;7;73% San Carlos;Mostly cloudy;54;WSW;13;71% San Diego;Cloudy;62;SW;3;67% San Diego Brown;Cloudy;58;W;5;71% San Diego Montgomery;Cloudy;59;S;6;74% San Francisco;Clear;51;WSW;5;90% San Jose;Mostly clear;56;NNW;16;61% San Luis Obispo;Cloudy;51;Calm;0;92% San Nicolas Island;Cloudy;51;WNW;7;92% Sandberg;Clear;65;NW;21;35% Santa Ana;Cloudy;62;SW;2;80% Santa Barbara;Mostly cloudy;55;SSE;5;89% Santa Maria;Cloudy;51;SW;3;89% Santa Monica;Cloudy;58;Calm;0;80% Santa Rosa;Mostly clear;57;N;10;61% Santa Ynez;Cloudy;48;W;3;93% Santee;Cloudy;59;WNW;7;76% South Lake Tahoe;Clear;52;S;10;50% Stockton;Clear;56;W;13;77% Thermal;Clear;80;NW;12;36% Truckee-Tahoe;Mostly clear;50;SSE;9;43% Twentynine Palms;Clear;74;WSW;6;30% Ukiah;Mostly cloudy;52;Calm;0;76% Vacaville;Mostly clear;61;S;9;62% Van Nuys;Cloudy;56;S;5;87% Vandenberg AFB;Showers;50;N;10;100% Victorville;Clear;61;SSW;4;52% Visalia;Clear;71;NW;12;41% Watsonville;Mostly cloudy;53;E;3;89% _____ Copyright 2021 AccuWeather