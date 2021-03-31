CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Tuesday, March 30, 2021 _____ City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%) Alturas;Clear;30;S;6;51% Arcata;Clear;45;ESE;3;93% Auburn;Clear;63;ENE;6;10% Avalon;Mostly clear;62;E;12;47% Bakersfield;Clear;64;NE;7;32% Beale AFB;Clear;57;N;9;31% Big Bear City;Partly cloudy;28;Calm;0;36% Bishop;Partly cloudy;48;N;6;16% Blue Canyon;Clear;45;N;5;20% Blythe;Mostly clear;64;N;9;7% Burbank;Clear;62;ESE;6;57% Camarillo;Clear;57;Calm;0;74% Camp Pendleton;Clear;56;NE;2;87% Campo;Clear;62;ENE;8;19% Carlsbad;Clear;52;Calm;0;89% Chico;Clear;68;ENE;5;10% China Lake;Mostly cloudy;55;ENE;6;8% Chino;Clear;61;NW;3;67% Concord;Clear;62;E;3;29% Corona;Mostly clear;60;WSW;5;69% Crescent City;Clear;47;N;8;79% Daggett-Barstow;Mostly cloudy;59;S;5;6% Edwards AFB;Mostly cloudy;54;NE;3;8% El Centro;Partly cloudy;70;N;7;11% Eureka;Clear;45;ESE;3;92% Fairfield;Clear;69;N;14;15% Fresno;Clear;64;NW;7;49% Fullerton;Partly cloudy;60;Calm;0;72% Hanford;Clear;64;NW;8;48% Hawthorne;Mostly cloudy;59;Calm;0;77% Hayward;Clear;60;Calm;0;51% Imperial;Partly cloudy;70;N;7;11% Imperial Beach;Partly cloudy;56;WSW;7;89% Lancaster;Mostly cloudy;55;E;5;8% Lemoore Nas;Clear;59;WNW;12;59% Lincoln;Clear;50;NNW;12;49% Livermore;Clear;62;ENE;5;21% Lompoc;Clear;52;Calm;0;76% Long Beach;Partly cloudy;58;S;5;83% Los Alamitos;Partly cloudy;58;S;5;83% Los Angeles;Mostly clear;60;Calm;0;74% Los Angeles Downtown;Mostly clear;60;Calm;0;74% Madera;Clear;56;ENE;0;69% Mammoth;Clear;38;SSE;5;36% Marysville;Clear;65;N;10;17% Mather AFB;Clear;59;N;4;34% Merced;Clear;52;Calm;0;61% Merced (airport);Clear;52;Calm;0;61% Miramar Mcas;Mostly clear;55;Calm;0;83% Modesto;Clear;62;Calm;0;32% Moffett Nas;Clear;61;Calm;0;41% Mojave;Mostly clear;55;ENE;5;9% Montague;Clear;39;ESE;3;52% Monterey Rabr;Clear;58;SSE;5;42% Mount Shasta;Clear;38;NE;3;50% Napa County;Clear;67;NW;3;17% Needles;Clear;65;NNW;13;6% North Island;Mostly clear;59;Calm;0;77% Oakland;Clear;58;N;3;70% Oceanside;Clear;52;Calm;0;89% Ontario;Clear;61;NW;3;67% Oroville;Clear;66;N;10;16% Oxnard;Clear;53;Calm;0;85% Palm Springs;Clear;76;WNW;5;5% Palmdale;Mostly cloudy;49;ESE;9;13% Paso Robles;Clear;53;WSW;7;44% Point Mugu;Clear;54;Calm;0;80% Porterville;Clear;53;S;6;71% Ramona;Clear;51;Calm;0;89% Redding;Clear;62;NNW;7;22% Riverside;Mostly clear;63;SSW;3;57% Riverside March;Clear;60;SE;6;47% Sacramento;Clear;66;NNW;13;20% Sacramento International;Clear;58;NNW;12;32% Salinas;Clear;59;Calm;0;57% San Bernardino;Mostly clear;67;Calm;0;15% San Carlos;Clear;59;Calm;0;41% San Diego;Mostly clear;59;Calm;0;77% San Diego Brown;Partly cloudy;55;Calm;9;79% San Diego Montgomery;Mostly clear;57;Calm;0;80% San Francisco;Clear;62;NNW;2;23% San Jose;Clear;65;W;5;36% San Luis Obispo;Clear;54;E;3;74% San Nicolas Island;Partly cloudy;51;S;5;96% Sandberg;Clear;55;ENE;22;10% Santa Ana;Partly cloudy;56;ENE;2;87% Santa Barbara;Clear;53;WNW;3;89% Santa Maria;Clear;55;SSE;3;63% Santa Monica;Partly cloudy;57;Calm;0;83% Santa Rosa;Clear;68;N;7;15% Santa Ynez;Clear;52;NE;5;66% Santee;Clear;55;W;5;87% South Lake Tahoe;Clear;39;N;6;24% Stockton;Clear;55;W;7;46% Thermal;Clear;65;NNW;5;9% Truckee-Tahoe;Clear;30;Calm;0;47% Twentynine Palms;Partly cloudy;58;WNW;4;9% Ukiah;Clear;55;Calm;0;46% Vacaville;Clear;71;N;23;12% Van Nuys;Clear;61;ESE;7;59% Vandenberg AFB;Clear;49;SE;7;77% Victorville;Mostly cloudy;52;NNW;4;6% Visalia;Clear;60;W;6;57% Watsonville;Clear;58;NNW;6;40% _____ Copyright 2021 AccuWeather