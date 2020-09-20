CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Saturday, September 19, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;50;Calm;0;60%

Arcata;Partly cloudy;59;WNW;2;87%

Auburn;Mostly cloudy;63;Calm;0;59%

Avalon;Clear;69;NW;8;40%

Bakersfield;Clear;74;E;3;55%

Beale AFB;Mostly clear;65;Calm;0;62%

Big Bear City;Showers;50;Calm;0;57%

Bishop;Clear;62;NNW;7;34%

Blue Canyon;Clear;61;NE;7;47%

Blythe;Clear;89;S;2;20%

Burbank;Mostly clear;72;Calm;0;49%

Camarillo;Clear;65;Calm;0;72%

Camp Pendleton;Partly cloudy;67;SSW;2;77%

Campo;Clear;65;NE;7;51%

Carlsbad;Mostly cloudy;61;Calm;0;100%

Chico;Mostly cloudy;72;Calm;0;28%

China Lake;Clear;75;WNW;4;15%

Chino;Mostly clear;71;NNW;2;61%

Concord;Clear;74;SSE;7;47%

Corona;Mostly clear;71;WSW;5;62%

Crescent City;Mostly clear;60;NNW;10;89%

Daggett-Barstow;Clear;83;W;15;15%

Edwards AFB;Mostly clear;71;Calm;0;31%

El Centro;Mostly clear;89;W;5;32%

Eureka;Partly cloudy;60;NW;3;85%

Fairfield;Clear;67;SW;7;59%

Fresno;Mostly clear;76;WNW;8;42%

Fullerton;Mostly cloudy;71;SE;3;70%

Hanford;Clear;74;NW;7;45%

Hawthorne;Mostly cloudy;68;Calm;0;78%

Hayward;Clear;68;Calm;0;72%

Imperial;Mostly clear;89;W;5;32%

Imperial Beach;Mostly clear;70;NW;2;82%

Lancaster;Clear;70;WNW;15;46%

Lemoore Nas;Clear;67;NW;9;46%

Lincoln;Mostly clear;59;Calm;0;71%

Livermore;Mostly clear;68;Calm;0;62%

Lompoc;Cloudy;57;WNW;7;96%

Long Beach;Mostly cloudy;69;WNW;3;72%

Los Alamitos;Mostly cloudy;69;WNW;3;72%

Los Angeles;Clear;67;Calm;0;75%

Los Angeles Downtown;Clear;67;Calm;0;75%

Madera;Clear;67;Calm;0;62%

Mammoth;Cloudy;54;WNW;5;51%

Marysville;Clear;68;Calm;0;58%

Mather AFB;Partly cloudy;64;NNW;1;63%

Merced;Clear;66;SW;3;64%

Merced (airport);Clear;66;SW;3;64%

Miramar Mcas;Mostly cloudy;66;Calm;0;93%

Modesto;Clear;73;WNW;7;49%

Moffett Nas;Mostly clear;64;NNE;2;84%

Mojave;Partly cloudy;67;WNW;7;45%

Montague;Clear;61;NE;9;42%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;62;Calm;0;84%

Mount Shasta;Clear;58;Calm;0;47%

Napa County;Mostly clear;66;SSE;5;72%

Needles;Clear;94;WSW;10;13%

North Island;Mostly clear;70;NNW;5;81%

Oakland;Clear;65;SW;2;77%

Oceanside;Mostly cloudy;61;Calm;0;100%

Ontario;Mostly clear;71;NNW;2;61%

Oroville;Mostly clear;68;Calm;0;52%

Oxnard;Clear;62;W;3;93%

Palm Springs;Cloudy;94;W;3;21%

Palmdale;Clear;67;W;8;25%

Paso Robles;Clear;67;NW;7;58%

Point Mugu;Clear;62;NW;3;86%

Porterville;Clear;71;Calm;0;62%

Ramona;Clear;64;Calm;0;55%

Redding;Clear;76;NNW;6;35%

Riverside;Partly cloudy;76;Calm;0;39%

Riverside March;Mostly clear;73;W;3;25%

Sacramento;Mostly clear;70;WSW;5;58%

Sacramento International;Clear;69;SW;5;60%

Salinas;Clear;62;N;6;83%

San Bernardino;Clear;78;Calm;0;20%

San Carlos;Mostly clear;66;Calm;0;77%

San Diego;Mostly clear;70;NNW;5;81%

San Diego Brown;Partly cloudy;66;W;3;93%

San Diego Montgomery;Partly cloudy;70;NW;3;81%

San Francisco;Mostly clear;65;WSW;3;72%

San Jose;Mostly clear;70;Calm;0;59%

San Luis Obispo;Clear;59;NE;2;87%

San Nicolas Island;Cloudy;58;WNW;16;96%

Sandberg;Clear;58;N;3;59%

Santa Ana;Mostly cloudy;69;S;1;66%

Santa Barbara;Clear;63;NE;2;79%

Santa Maria;Mostly clear;57;S;7;89%

Santa Monica;Mostly cloudy;66;NNW;1;74%

Santa Rosa;Partly cloudy;64;Calm;0;69%

Santa Ynez;Clear;54;Calm;0;93%

Santee;Partly cloudy;68;WNW;5;82%

South Lake Tahoe;Clear;50;Calm;0;63%

Stockton;Clear;73;W;8;54%

Thermal;Cloudy;87;W;4;26%

Truckee-Tahoe;Clear;45;Calm;0;70%

Twentynine Palms;Partly cloudy;80;SW;3;28%

Ukiah;Mostly cloudy;68;Calm;0;54%

Vacaville;Mostly clear;68;Calm;0;60%

Van Nuys;Mostly cloudy;71;ENE;3;50%

Vandenberg AFB;Mostly cloudy;55;N;7;100%

Victorville;Clear;71;SSW;4;30%

Visalia;Clear;71;WNW;5;58%

Watsonville;Mostly cloudy;60;Calm;0;92%

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