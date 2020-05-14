CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Wednesday, May 13, 2020

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Mostly cloudy;41;Calm;0;92%

Arcata;Mostly cloudy;54;SSE;2;94%

Auburn;Mostly cloudy;55;S;5;93%

Avalon;Mostly cloudy;56;WSW;10;86%

Bakersfield;Clear;64;N;5;33%

Beale AFB;Cloudy;59;ESE;5;86%

Big Bear City;Clear;41;Calm;0;60%

Bishop;Clear;59;NNE;9;34%

Blue Canyon;Fog;41;S;8;95%

Blythe;Clear;77;SSW;4;29%

Burbank;Clear;63;ESE;6;55%

Camarillo;Clear;62;ESE;3;69%

Camp Pendleton;Clear;60;SSW;3;80%

Campo;Clear;51;WSW;5;85%

Carlsbad;Clear;58;Calm;0;93%

Chico;Mostly cloudy;59;ESE;9;76%

China Lake;Clear;69;SSW;6;25%

Chino;Clear;59;WNW;3;69%

Concord;Clear;58;NNE;3;74%

Corona;Clear;61;NNW;6;66%

Crescent City;Cloudy;54;S;10;96%

Daggett-Barstow;Clear;67;W;28;30%

Edwards AFB;Clear;62;W;18;31%

El Centro;Clear;71;W;10;38%

Eureka;Partly cloudy;55;SSE;2;89%

Fairfield;Partly cloudy;56;S;6;83%

Fresno;Clear;67;NW;15;52%

Fullerton;Clear;63;WSW;2;65%

Hanford;Mostly clear;67;NNW;9;52%

Hawthorne;Clear;64;WSW;5;64%

Hayward;Clear;59;W;5;74%

Imperial;Clear;71;W;10;38%

Imperial Beach;Mostly clear;65;SW;5;54%

Lancaster;Clear;60;SW;9;37%

Lemoore Nas;Partly cloudy;66;NNW;14;49%

Lincoln;Mostly cloudy;59;S;8;82%

Livermore;Showers;55;W;7;83%

Lompoc;Mostly cloudy;59;WNW;6;87%

Long Beach;Clear;63;NW;5;62%

Los Alamitos;Mostly clear;63;NW;5;62%

Los Angeles;Clear;65;W;3;62%

Los Angeles Downtown;Clear;65;W;3;62%

Madera;Clear;63;WNW;12;64%

Mammoth;Mostly clear;39;S;6;98%

Marysville;Mostly cloudy;61;S;6;77%

Mather AFB;Mostly cloudy;59;SW;12;82%

Merced;Clear;65;N;5;60%

Merced (airport);Clear;65;N;5;60%

Miramar Mcas;Clear;59;WSW;3;77%

Modesto;Mostly cloudy;63;NW;14;55%

Moffett Nas;Mostly clear;56;W;2;81%

Mojave;Partly cloudy;59;NW;22;38%

Montague;Mostly cloudy;46;ENE;7;82%

Monterey Rabr;Showers;61;SW;3;77%

Mount Shasta;Mostly cloudy;42;Calm;0;88%

Napa County;Clear;55;W;7;89%

Needles;Clear;79;SSW;8;21%

North Island;Mostly clear;66;WNW;3;64%

Oakland;Partly cloudy;57;WSW;2;89%

Oceanside;Clear;58;Calm;0;93%

Ontario;Clear;59;WNW;3;69%

Oroville;Mostly cloudy;60;E;6;83%

Oxnard;Clear;59;W;7;83%

Palm Springs;Clear;75;NW;17;36%

Palmdale;Clear;61;SW;13;34%

Paso Robles;Clear;61;NW;9;66%

Point Mugu;Clear;60;WNW;7;77%

Porterville;Clear;61;SSW;3;49%

Ramona;Clear;53;Calm;0;92%

Redding;Partly cloudy;55;SSE;6;89%

Riverside;Clear;61;W;7;62%

Riverside March;Mostly cloudy;57;NW;7;71%

Sacramento;Mostly cloudy;58;SSW;12;80%

Sacramento International;Partly cloudy;60;SSW;10;74%

Salinas;Showers;60;W;7;77%

San Bernardino;Clear;62;WSW;5;55%

San Carlos;Mostly clear;57;Calm;0;82%

San Diego;Partly cloudy;66;WNW;3;64%

San Diego Brown;Clear;60;Calm;0;74%

San Diego Montgomery;Clear;63;WSW;3;69%

San Francisco;Partly cloudy;56;WSW;3;98%

San Jose;Mostly clear;60;W;6;64%

San Luis Obispo;Cloudy;59;WNW;9;86%

San Nicolas Island;Partly cloudy;57;NW;29;89%

Sandberg;Clear;50;NW;6;54%

Santa Ana;Mostly clear;61;SSW;2;75%

Santa Barbara;Clear;67;NNW;10;48%

Santa Maria;Cloudy;58;WNW;6;90%

Santa Monica;Clear;61;WSW;5;75%

Santa Rosa;Mostly clear;55;SW;7;89%

Santa Ynez;Clear;54;WSW;6;87%

Santee;Clear;59;NW;3;76%

South Lake Tahoe;Cloudy;42;S;13;72%

Stockton;Showers;63;W;12;62%

Thermal;Clear;76;NNW;18;38%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;39;SSW;10;86%

Twentynine Palms;Clear;69;WNW;4;32%

Ukiah;Mostly clear;57;Calm;0;71%

Vacaville;Clear;58;SSW;6;71%

Van Nuys;Clear;62;ESE;6;69%

Vandenberg AFB;Cloudy;58;N;10;93%

Victorville;Clear;55;SW;4;66%

Visalia;Clear;66;NNW;10;52%

Watsonville;Showers;57;W;3;96%

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