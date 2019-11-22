CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Thursday, November 21, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;26;Calm;0;74%

Arcata;Clear;45;ESE;5;82%

Auburn;Clear;47;Calm;0;90%

Avalon;Clear;53;Calm;0;82%

Bakersfield;Clear;53;Calm;0;71%

Beale AFB;Clear;50;Calm;0;69%

Big Bear City;Fog;30;Calm;0;92%

Bishop;Mostly cloudy;43;ESE;5;76%

Blue Canyon;Mostly cloudy;42;Calm;0;76%

Blythe;Mostly clear;54;N;4;89%

Burbank;Mostly cloudy;56;S;3;77%

Camarillo;Clear;55;ENE;8;77%

Camp Pendleton;Clear;57;E;4;73%

Campo;Clear;42;NNE;3;85%

Carlsbad;Clear;53;NNE;3;85%

Chico;Mostly clear;50;NW;3;66%

China Lake;Clear;40;SW;5;89%

Chino;Cloudy;54;SSE;3;80%

Concord;Clear;50;Calm;0;76%

Corona;Mostly cloudy;47;Calm;0;89%

Crescent City;Clear;47;NNW;3;81%

Daggett-Barstow;Clear;44;W;5;49%

Edwards AFB;Mostly clear;39;Calm;0;54%

El Centro;Cloudy;55;W;3;78%

Eureka;Clear;42;E;6;89%

Fairfield;Clear;47;S;6;78%

Fresno;Clear;52;Calm;0;66%

Fullerton;Cloudy;57;Calm;1;80%

Hanford;Clear;47;Calm;0;86%

Hawthorne;Clear;59;Calm;5;71%

Hayward;Clear;51;NE;5;76%

Imperial;Cloudy;55;W;3;78%

Imperial Beach;Cloudy;60;ENE;7;66%

Lancaster;Clear;40;W;5;89%

Lemoore Nas;Clear;45;Calm;0;65%

Lincoln;Clear;41;NE;3;86%

Livermore;Clear;48;Calm;0;76%

Lompoc;Clear;45;ENE;5;92%

Long Beach;Mostly cloudy;57;Calm;0;80%

Los Alamitos;Mostly cloudy;57;Calm;0;80%

Los Angeles;Partly cloudy;59;Calm;0;71%

Los Angeles Downtown;Partly cloudy;59;Calm;0;71%

Madera;Clear;46;E;3;73%

Mammoth;Clear;36;N;3;62%

Marysville;Clear;45;Calm;0;79%

Mather AFB;Mostly clear;48;SSE;3;76%

Merced;Clear;46;SE;5;73%

Merced (airport);Clear;46;SE;5;73%

Miramar Mcas;Clear;55;ESE;3;79%

Modesto;Clear;47;Calm;0;76%

Moffett Nas;Mostly clear;49;S;3;84%

Mojave;Mostly cloudy;39;NNW;8;86%

Montague;Clear;25;NNE;3;71%

Monterey Rabr;Mostly cloudy;54;ESE;5;77%

Mount Shasta;Clear;30;Calm;0;81%

Napa County;Clear;47;Calm;0;96%

Needles;Clear;52;SW;6;80%

North Island;Cloudy;60;E;5;77%

Oakland;Clear;51;SE;3;96%

Oceanside;Clear;53;NNE;3;85%

Ontario;Cloudy;54;SSE;3;80%

Oroville;Clear;51;ENE;3;68%

Oxnard;Clear;53;NE;5;79%

Palm Springs;Clear;57;WNW;3;66%

Palmdale;Clear;43;SE;3;85%

Paso Robles;Clear;44;ESE;7;85%

Point Mugu;Mostly clear;53;NNE;6;85%

Porterville;Clear;47;SSE;3;83%

Ramona;Mostly cloudy;48;Calm;0;96%

Redding;Clear;46;Calm;0;60%

Riverside;Partly cloudy;53;Calm;0;73%

Riverside March;Clear;46;Calm;0;100%

Sacramento;Mostly clear;48;Calm;0;82%

Sacramento International;Clear;50;Calm;0;76%

Salinas;Clear;50;ESE;3;82%

San Bernardino;Cloudy;58;Calm;0;66%

San Carlos;Mostly cloudy;52;S;5;81%

San Diego;Cloudy;60;E;5;77%

San Diego Brown;Mostly clear;53;ENE;6;82%

San Diego Montgomery;Clear;54;ESE;3;86%

San Francisco;Clear;53;SE;3;84%

San Jose;Clear;53;S;3;73%

San Luis Obispo;Clear;46;Calm;0;82%

San Nicolas Island;Clear;56;NW;5;85%

Sandberg;Mostly clear;43;S;9;87%

Santa Ana;Mostly cloudy;57;ESE;3;81%

Santa Barbara;Clear;50;Calm;0;76%

Santa Maria;Clear;50;Calm;0;82%

Santa Monica;Clear;56;Calm;0;77%

Santa Rosa;Mostly clear;44;Calm;0;95%

Santa Ynez;Clear;45;Calm;0;93%

Santee;Mostly clear;52;Calm;0;93%

South Lake Tahoe;Mostly cloudy;38;Calm;0;79%

Stockton;Clear;47;Calm;0;73%

Thermal;Clear;51;Calm;0;89%

Truckee-Tahoe;Mostly cloudy;36;Calm;0;80%

Twentynine Palms;Clear;49;SW;3;72%

Ukiah;Clear;45;Calm;0;68%

Vacaville;Clear;47;Calm;0;79%

Van Nuys;Mostly cloudy;55;Calm;0;80%

Vandenberg AFB;Clear;45;ESE;7;94%

Victorville;Clear;39;SE;3;100%

Visalia;Clear;49;SSE;5;77%

Watsonville;Clear;50;NNW;6;82%

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