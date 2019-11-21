CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Wednesday, November 20, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Clear;33;N;13;75%
Arcata;Clear;43;E;5;91%
Auburn;Clear;50;Calm;0;66%
Avalon;Mostly cloudy;52;W;8;86%
Bakersfield;Mostly cloudy;53;S;6;73%
Beale AFB;Clear;51;SW;3;56%
Big Bear City;Flurries;30;Calm;0;92%
Bishop;Mostly cloudy;40;W;3;86%
Blue Canyon;Partly cloudy;38;Calm;0;64%
Blythe;Cloudy;57;SSW;9;72%
Burbank;Showers;54;N;7;61%
Camarillo;Cloudy;55;ENE;6;86%
Camp Pendleton;Mostly cloudy;54;NE;5;85%
Campo;Cloudy;45;SE;9;97%
Carlsbad;Cloudy;53;N;3;89%
Chico;Clear;48;Calm;0;39%
China Lake;Cloudy;38;SSW;6;92%
Chino;Showers;50;NNE;5;81%
Concord;Clear;52;Calm;0;42%
Corona;Cloudy;51;Calm;0;85%
Crescent City;Clear;55;N;6;46%
Daggett-Barstow;Cloudy;45;W;7;62%
Edwards AFB;Partly cloudy;45;SSW;7;79%
El Centro;Cloudy;57;WNW;7;69%
Eureka;Clear;42;E;6;85%
Fairfield;Clear;58;NNE;21;31%
Fresno;Mostly cloudy;51;ESE;6;73%
Fullerton;Cloudy;55;ENE;6;75%
Hanford;Clear;49;SE;5;89%
Hawthorne;Cloudy;56;E;5;69%
Hayward;Clear;52;E;3;48%
Imperial;Cloudy;57;WNW;7;69%
Imperial Beach;Cloudy;56;WSW;9;86%
Lancaster;Mostly cloudy;45;Calm;0;92%
Lemoore Nas;Mostly clear;47;ESE;8;86%
Lincoln;Clear;41;ENE;6;86%
Livermore;Clear;50;Calm;0;52%
Lompoc;Mostly cloudy;51;E;5;89%
Long Beach;Cloudy;54;Calm;0;80%
Los Alamitos;Cloudy;54;Calm;0;80%
Los Angeles;Showers;58;E;6;61%
Los Angeles Downtown;Showers;58;E;6;61%
Madera;Clear;51;ESE;9;73%
Mammoth;Clear;31;N;14;74%
Marysville;Clear;54;Calm;0;41%
Mather AFB;Clear;48;Calm;0;76%
Merced;Clear;51;ESE;13;76%
Merced (airport);Clear;51;ESE;13;76%
Miramar Mcas;Showers;56;SE;6;86%
Modesto;Clear;51;ESE;8;79%
Moffett Nas;Clear;50;NW;5;64%
Mojave;Mostly cloudy;41;N;5;100%
Montague;Clear;42;N;16;50%
Monterey Rabr;Clear;53;Calm;0;58%
Mount Shasta;Clear;37;N;3;59%
Napa County;Clear;48;SSW;5;43%
Needles;Cloudy;55;S;7;79%
North Island;Rain;61;N;6;82%
Oakland;Clear;56;WNW;6;48%
Oceanside;Cloudy;53;N;3;89%
Ontario;Showers;50;NNE;5;81%
Oroville;Clear;51;NW;5;42%
Oxnard;Cloudy;54;E;6;93%
Palm Springs;Cloudy;54;W;3;77%
Palmdale;Mostly cloudy;44;SE;9;85%
Paso Robles;Clear;47;Calm;0;86%
Point Mugu;Cloudy;53;NE;7;92%
Porterville;Cloudy;51;SE;6;89%
Ramona;Cloudy;51;S;7;92%
Redding;Clear;59;N;22;30%
Riverside;Cloudy;51;NNE;3;79%
Riverside March;Mostly cloudy;49;ESE;8;100%
Sacramento;Clear;54;Calm;0;63%
Sacramento International;Clear;52;N;3;68%
Salinas;Clear;51;NNE;5;65%
San Bernardino;Cloudy;51;Calm;0;81%
San Carlos;Clear;57;WNW;6;35%
San Diego;Rain;61;N;6;82%
San Diego Brown;Rain;54;Calm;0;100%
San Diego Montgomery;Rain;55;S;3;87%
San Francisco;Mostly clear;56;WNW;7;48%
San Jose;Clear;54;ESE;3;61%
San Luis Obispo;Partly cloudy;48;SE;5;89%
San Nicolas Island;Mostly cloudy;56;W;7;93%
Sandberg;Fog;38;S;5;96%
Santa Ana;Cloudy;55;ENE;4;85%
Santa Barbara;Mostly cloudy;56;E;7;80%
Santa Maria;Mostly cloudy;51;S;5;89%
Santa Monica;Showers;55;E;6;68%
Santa Rosa;Clear;50;NNW;7;52%
Santa Ynez;Mostly cloudy;50;E;3;87%
Santee;Showers;54;Calm;3;93%
South Lake Tahoe;Cloudy;34;NE;15;74%
Stockton;Clear;54;ESE;9;71%
Thermal;Cloudy;54;NW;5;80%
Truckee-Tahoe;Cloudy;34;N;7;80%
Twentynine Palms;Cloudy;48;SW;9;72%
Ukiah;Clear;44;Calm;0;65%
Vacaville;Clear;59;NNE;14;30%
Van Nuys;Cloudy;54;SE;8;75%
Vandenberg AFB;Mostly cloudy;48;SE;6;93%
Victorville;Mostly cloudy;42;S;6;86%
Visalia;Mostly cloudy;51;ESE;3;82%
Watsonville;Clear;48;N;5;79%
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