CA Current Conditions as of 11:00 PM PST Sunday, November 3, 2019

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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)

Alturas;Clear;32;Calm;0;63%

Arcata;Clear;46;Calm;1;92%

Auburn;Clear;55;Calm;0;48%

Avalon;Clear;64;SW;2;35%

Bakersfield;Clear;54;ENE;3;35%

Beale AFB;Clear;55;NNW;6;44%

Big Bear City;Clear;30;Calm;0;22%

Bishop;Clear;37;N;5;28%

Blue Canyon;Clear;60;N;3;17%

Blythe;Clear;55;NNW;6;14%

Burbank;Clear;58;Calm;0;30%

Camarillo;Clear;52;Calm;0;66%

Camp Pendleton;Fog;55;ENE;3;63%

Campo;Clear;40;NE;7;29%

Carlsbad;Fog;55;NE;5;77%

Chico;Clear;57;Calm;0;38%

China Lake;Clear;51;WSW;9;12%

Chino;Clear;57;S;2;45%

Concord;Clear;54;Calm;0;50%

Corona;Clear;47;Calm;0;70%

Crescent City;Clear;46;Calm;0;92%

Daggett-Barstow;Clear;58;S;5;9%

Edwards AFB;Clear;49;W;5;14%

El Centro;Clear;57;WNW;6;12%

Eureka;Clear;43;Calm;0;93%

Fairfield;Clear;49;Calm;0;48%

Fresno;Clear;56;Calm;0;46%

Fullerton;Clear;57;Calm;0;59%

Hanford;Clear;49;Calm;0;77%

Hawthorne;Fog;61;Calm;6;77%

Hayward;Clear;56;Calm;0;48%

Imperial;Clear;57;WNW;6;12%

Imperial Beach;Clear;48;NE;1;100%

Lancaster;Clear;51;W;8;16%

Lemoore Nas;Clear;48;WSW;7;34%

Lincoln;Clear;46;ENE;8;65%

Livermore;Clear;53;E;3;39%

Lompoc;Clear;44;E;3;76%

Long Beach;Clear;60;NNW;3;57%

Los Alamitos;Clear;60;NNW;3;57%

Los Angeles;Fog;62;Calm;0;72%

Los Angeles Downtown;Fog;62;Calm;0;72%

Madera;Clear;49;Calm;0;58%

Mammoth;Clear;38;N;3;57%

Marysville;Clear;53;ENE;5;50%

Mather AFB;Clear;52;ESE;2;55%

Merced;Clear;49;ESE;3;58%

Merced (airport);Clear;49;ESE;3;58%

Miramar Mcas;Clear;51;E;6;34%

Modesto;Clear;50;ESE;3;74%

Moffett Nas;Clear;51;Calm;2;55%

Mojave;Mostly clear;52;NNW;9;12%

Montague;Clear;39;Calm;0;52%

Monterey Rabr;Clear;52;ESE;7;58%

Mount Shasta;Clear;42;NE;3;59%

Napa County;Clear;50;Calm;0;58%

Needles;Clear;63;SW;5;9%

North Island;Clear;58;Calm;0;80%

Oakland;Clear;52;WNW;4;76%

Oceanside;Fog;55;NE;5;77%

Ontario;Clear;57;S;2;45%

Oroville;Clear;55;E;3;52%

Oxnard;Clear;57;NNE;5;48%

Palm Springs;Clear;64;NNW;7;14%

Palmdale;Clear;49;S;9;22%

Paso Robles;Clear;47;SE;6;35%

Point Mugu;Clear;53;N;3;73%

Porterville;Clear;51;E;5;47%

Ramona;Clear;44;Calm;0;33%

Redding;Clear;51;Calm;0;47%

Riverside;Clear;58;NE;3;38%

Riverside March;Clear;49;Calm;0;33%

Sacramento;Clear;54;Calm;0;56%

Sacramento International;Clear;51;E;3;50%

Salinas;Clear;49;Calm;0;79%

San Bernardino;Clear;55;ENE;3;23%

San Carlos;Partly cloudy;55;Calm;0;50%

San Diego;Clear;58;Calm;0;80%

San Diego Brown;Clear;54;Calm;0;63%

San Diego Montgomery;Clear;56;Calm;0;57%

San Francisco;Mostly clear;54;WNW;4;82%

San Jose;Clear;58;Calm;0;45%

San Luis Obispo;Clear;48;Calm;0;58%

San Nicolas Island;Clear;56;SSW;9;98%

Sandberg;Clear;60;NW;9;10%

Santa Ana;Clear;55;ESE;1;71%

Santa Barbara;Mostly clear;52;Calm;0;96%

Santa Maria;Clear;51;S;5;42%

Santa Monica;Fog;55;Calm;0;62%

Santa Rosa;Clear;45;Calm;0;70%

Santa Ynez;Clear;48;Calm;0;53%

Santee;Clear;52;Calm;0;27%

South Lake Tahoe;Clear;30;Calm;0;69%

Stockton;Clear;53;E;3;52%

Thermal;Clear;51;NNW;5;40%

Truckee-Tahoe;Clear;30;Calm;0;64%

Twentynine Palms;Clear;57;NW;3;12%

Ukiah;Clear;54;NNE;3;43%

Vacaville;Clear;46;Calm;0;70%

Van Nuys;Mostly clear;57;N;3;38%

Vandenberg AFB;Clear;44;SE;6;87%

Victorville;Clear;52;SW;3;17%

Visalia;Clear;51;E;5;63%

Watsonville;Clear;51;NNW;3;76%

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