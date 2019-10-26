CA Current Conditions
CA Current Conditions as of 11:00 PM PDT Friday, October 25, 2019
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City/Town;Weather Condition;Temp (F);Wind Direction;Wind Speed (MPH);Humidity (%)
Alturas;Mostly clear;53;W;3;50%
Arcata;Partly cloudy;52;SW;6;98%
Auburn;Clear;66;Calm;0;36%
Avalon;Clear;79;WNW;12;7%
Bakersfield;Clear;70;ESE;6;36%
Beale AFB;Clear;62;E;6;32%
Big Bear City;Clear;36;Calm;0;44%
Bishop;Clear;45;WNW;7;31%
Blue Canyon;Clear;60;Calm;0;28%
Blythe;Clear;65;NW;5;17%
Burbank;Clear;72;E;3;17%
Camarillo;Clear;67;Calm;0;44%
Camp Pendleton;Clear;70;N;3;25%
Campo;Clear;59;ENE;4;18%
Carlsbad;Clear;59;NE;5;45%
Chico;Clear;66;Calm;0;24%
China Lake;Clear;59;SW;8;15%
Chino;Clear;69;SE;3;27%
Concord;Mostly cloudy;68;S;5;30%
Corona;Clear;64;Calm;0;34%
Crescent City;Mostly clear;53;NNW;17;92%
Daggett-Barstow;Clear;61;W;6;18%
Edwards AFB;Clear;58;S;3;16%
El Centro;Clear;63;W;7;22%
Eureka;Mostly clear;54;W;7;97%
Fairfield;Mostly clear;55;Calm;0;47%
Fresno;Clear;69;Calm;0;41%
Fullerton;Clear;71;N;3;29%
Hanford;Clear;58;Calm;0;66%
Hawthorne;Clear;72;Calm;0;49%
Hayward;Clear;68;E;3;35%
Imperial;Clear;63;W;7;22%
Imperial Beach;Clear;62;ESE;3;33%
Lancaster;Clear;57;W;7;21%
Lemoore Nas;Clear;59;W;8;35%
Lincoln;Clear;54;ENE;7;54%
Livermore;Mostly clear;65;E;5;31%
Lompoc;Clear;56;E;3;36%
Long Beach;Clear;74;Calm;0;22%
Los Alamitos;Clear;74;Calm;0;22%
Los Angeles;Clear;73;Calm;0;35%
Los Angeles Downtown;Clear;73;Calm;0;35%
Madera;Clear;59;Calm;0;59%
Mammoth;Clear;50;NW;6;62%
Marysville;Clear;63;E;3;36%
Mather AFB;Cloudy;59;ENE;6;38%
Merced;Clear;62;Calm;0;47%
Merced (airport);Clear;62;Calm;0;47%
Miramar Mcas;Clear;68;E;7;16%
Modesto;Clear;59;Calm;0;64%
Moffett Nas;Mostly clear;62;Calm;2;50%
Mojave;Clear;63;NNW;8;25%
Montague;Mostly clear;54;N;12;54%
Monterey Rabr;Clear;68;E;5;26%
Mount Shasta;Clear;53;NW;5;42%
Napa County;Clear;57;N;3;41%
Needles;Clear;69;W;9;14%
North Island;Clear;70;Calm;0;28%
Oakland;Mostly clear;65;NW;3;37%
Oceanside;Clear;59;NE;5;45%
Ontario;Clear;69;SE;3;27%
Oroville;Clear;61;NNE;3;36%
Oxnard;Clear;64;Calm;0;69%
Palm Springs;Clear;72;NW;7;16%
Palmdale;Clear;55;SSW;5;21%
Paso Robles;Clear;62;E;3;30%
Point Mugu;Clear;64;N;5;69%
Porterville;Clear;61;ESE;3;53%
Ramona;Clear;58;SE;5;25%
Redding;Clear;60;Calm;0;36%
Riverside;Clear;69;ESE;5;24%
Riverside March;Clear;64;NNW;5;17%
Sacramento;Mostly clear;61;Calm;0;53%
Sacramento International;Clear;61;NE;5;44%
Salinas;Clear;62;N;3;43%
San Bernardino;Clear;70;ESE;5;17%
San Carlos;Mostly clear;66;Calm;0;55%
San Diego;Clear;70;Calm;0;28%
San Diego Brown;Clear;72;SE;7;14%
San Diego Montgomery;Clear;70;Calm;0;16%
San Francisco;Mostly clear;69;NW;4;40%
San Jose;Partly cloudy;70;Calm;0;42%
San Luis Obispo;Clear;62;ESE;3;30%
San Nicolas Island;Clear;72;WNW;13;47%
Sandberg;Clear;62;N;5;28%
Santa Ana;Clear;70;N;2;33%
Santa Barbara;Clear;62;Calm;0;39%
Santa Maria;Clear;63;SSE;3;36%
Santa Monica;Clear;70;ENE;5;48%
Santa Rosa;Mostly clear;59;Calm;0;45%
Santa Ynez;Clear;57;NE;5;26%
Santee;Clear;64;Calm;0;20%
South Lake Tahoe;Clear;39;Calm;0;54%
Stockton;Clear;65;Calm;0;48%
Thermal;Clear;61;NNW;5;44%
Truckee-Tahoe;Clear;37;Calm;0;55%
Twentynine Palms;Clear;62;NNW;3;20%
Ukiah;Clear;61;Calm;0;31%
Vacaville;Clear;56;Calm;0;54%
Van Nuys;Clear;73;Calm;0;18%
Vandenberg AFB;Clear;59;ESE;7;32%
Victorville;Clear;60;S;4;21%
Visalia;Clear;61;E;5;62%
Watsonville;Clear;61;N;3;49%
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